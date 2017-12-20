Özkök 'Demirtaş bırakılsın' dedi ama cezaevlerini karıştırdı

Ertuğrul Özkök, Selahattin Demirtaş'ın öykü kitabındaki bir hikayesine değindi ve HDP Eş Başkanı'nın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Hürriyet Yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a değindi. "İçindeki erkeği öldüren bir Türkiye siyasetçisi doğuyor" diyen Özkök, Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı ancak tutulduğu cezaevini yanlış söyledi. "Diyarbakır Cezaevi neyi çözdü ki... Silivri’den bir mucize bekliyorsunuz..." diyen Özkök, Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nde kaldığını unuttu.

Özkök, yazısında Demirtaş'ın 'Seher' adlı öykü kitabındaki bir hikayeyi aktardı ve "Ortadoğu denilen şu felaket coğrafyaya bakıyorum... Korkak, vicdansız, gaddar, akılsız erkeklerin tarumar ettiği şu coğrafyada...

Muhafazakâr inancı için, modern hayat tarzı için, iffeti için, eşit iş, eşit ücret hakkı için, aidiyeti için, toprağını savunmak için, koca şiddetini bitirmek için savaşan kadınları düşündüm...

Bir kere daha anladım ki...

Umut kadınlarda...

Ve bir de içindeki kof erkeği öldürebilmiş erkeklerde..." dedi.

Özkök yazısında ayrıca Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yatmasının ne ülkemize, ne de AKP’ye bir yararı olduğunu düşünüyorum. Kim ki onu hapishanede yatırarak siyasi hayatını bitireceğini zannediyor... Biliniz ki içeride hikâye yazan, resim yapan, bağlama çalan yeni tür bir siyasetçi yetişiyor. Onun cezaevinde kalmasından medet umanlara bir de şunu hatırlatmak isterim..." ifadelerini kullandı.

Özkök'ün yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz. (MEDYA SERVİSİ)

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