İstismara göz yuman eski Boston Başpiskoposu Law öldü

ABD'de kilise odaklı cinsel istismar skandallarının en büyüğünün sorumlusu olarak istifa etmek zorunda kalan Bernard F. Law, 86 yaşında öldü.

Boston Başpiskoposu olduğu sırada rahiplerin çocuk istismarına göz yumduğu ve istismar vakalarında gerekli özeni göstermediği ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kalan Kardinal Bernard F. Law, 86 yaşında öldü. Law'un merkezinde olduğu skandal 2002'de Boston Globe gazetesi tarafından kamuoyuna duyurulmuş, yaşananlar 2015 yapımı Spotlight filmine konu olmuştu.

ABD'de Katolik Hristiyan inancının en önemli merkezlerinden Boston'da görev yapması sebebiyle gücü ve etkisi Massachusetts eyaletini aşan bir figür olan Bernard F. Law, rahiplerin çocuklara cinsel istismar skandalının ortaya çıkması sonrası önce açıklama yapmayı reddetmiş sonrasında ise özür dilemiş ve reform sözü vermişti.

Ancak o ve benzer pozisyonda bulunan başka din adamlarının, mağdur çocuklara değil istismarcı rahiplere daha fazla özen gösterdiğini kanıtlayan sayısız vakanın ifşa edilmesinden sonra Law, Papa'dan istifasını kabul etmesini istemek zorunda kalmıştı.

Law'un istismarcı kimliğinden haberdar olmasına rağmen John Geoghan adlı rahibi yeni görevlere atamaya devam ettiği ortaya çıkmıştı. Skandal sonrası Başpiskoposluk, 86 mağdura 10 milyon doların üzerinde tazminat ödedi.

ABD'de 1950'den bu yana 6 bin 500 rahip (toplam rahip sayısının yüzde 6'sı) çocuklara cinsel istismarla suçlandı ve Amerikan kiliseleri mağdurlara 3 milyar dolardan fazla tazminat ödemek zorunda kaldı.

ABD tarihindeki en büyük kilise odaklı çocuk istismarı vakasının merkezindeki isim olarak Bernard F. Law, kilisenin çocukları koruyamayan imajının sembolü haline geldi. Bir zamanlar hayli güçlü ve popüler olduğu ABD'yi terk ederek 2004'te Vatikan'da görevlendirildi. (DIŞ HABERLER)

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