Şahin: Samanyolu'dan gelenleri AKP yanlısı diye aldık

Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, kapatılan Samanyolu TV'den TRT'ye geçenleri AKP yanlısı diye işe aldıklarını söyledi.

Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, döneminde kuruma alınan 435 kişinin 368'inin 'FETÖ'den ihraç edilmesiyle ilgili ifade verdi. Şahin, "Samanyolu grubundan gelenlerin 'FETÖ’cü olduğunu bilmiyordum. Yayın politikaları hükümet, devlet, AK Parti yanlısı görüldüğünden bunların geçişine izin verildi” dedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, TRT Genel Müdürlüğü’nün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği raporda, 'FETÖ’den soruşturulup aklanan Şahin döneminde 'FETÖ’nün kurumda nasıl yer aldığına dair bilgiler yer aldı.

Şahin hakkındaki 'Silahlı 'FETÖ'ye üye olma' suçundan soruşturma yürüten Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz, dosyayı iki somut olgu üzerine kurdu.

Bunlardan ilki, İbrahim Şahin adına kayıtlı '0532 788' ile başlayan telefon numarası üzerinde 5 Ocak 2016 tarihinde ByLock programı yüklenmesi oldu. Soruşturmanın ikinci ayağı ise Şahin döneminde TRT’de oluşturulan 'FETÖ' yapılanması üzerine oturdu. Soruşturmayı yürüten Başsavcı Ahmet Yavuz, TRT’den İbrahim Şahin döneminde alınan personel ve yapılan ihalelerle ilgili bilgi istedi. TRT Genel Müdürlüğü, başsavcılığa ayrıntılı bir rapor gönderdi. Bu yanıt, Şahin döneminde 'FETÖ’nün TRT'de nasıl yer aldığını gösterdi.

2.600 PERSONEL ALDI

TRT’nin yanıtına göre Şahin, genel müdür olarak 21 Aralık 2007’de göreve başladığında TRT’nin personel sayısı 6.997’ydi. Şahin’in 16 Eylül 2014’te görevden alındığında ise personel sayısı 7.182’ye yükseldi. Şahin, görev yaptığı 2007-2014 yılları arasında TRT’ye naklen 964 kişiyi atadı. Bu dönemde 1163 kişi açıktan atama yoluyla alındı. 964 de sözleşmeli personel temin edildi. Böylece Şahin döneminde alınan toplam personel sayısı 2.612 oldu. Bu dönemde TRT’nin kanal sayısı ise 4’ten 15’e çıkarıldı.

ŞAHİN'DEN SONRA TRT'YE ALINANLARDAN İHRAÇ EDİLEN YOK

TRT Genel Müdürlüğü, 'FETÖ’cü oldukları gerekçesiyle kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile toplam 437 personelin ihraç edildiğini bildirdi. Bunlardan Şahin’in özel kalem müdürü Hakan Kutlu ve Mücahit Özen daha sonra göreve iade edildi. Kalan 435 personelden 368’inin İbrahim Şahin döneminde alınan personelden olduğu ifade edildi. TRT, 'FETÖ’cü olarak ihraç edilenlerin yüzde 84’ünün Şahin döneminde alındığını vurguladı. Yanıtta, Şahin’in görevden alındığı tarih ile 15 Temmuz darbe girişimi arasında TRT’de 'FETÖ' kapsamında işten çıkarılan veya bu nedenle soruşturma açılan hiçbir TRT personelinin bulunmadığı vurgulandı.

Diğer yandan TRT’de 2007-2014 arasında 'emekliliği teşvik edici' düzenlemelerle 1161 personelin ayrıldığı, 398 kişinin kendi isteğiyle, 202 personelin ise yaş haddinden emekli olduğu, toplamda ise emekli olan personel sayısının 2.221 kişi olduğuna işaret edildi. Savcılığa gönderilen yanıtta, 2954 sayılı TRT Yasası’nın 50. maddesine eklenen hüküm kapsamında, genel müdüre verilen sözleşmeli personel çalıştırma yetkisi çerçevesinde, genel müdür tarafından, KPSS şartı olmadan kurum içi yazılı veya sözlü mülakat yoluyla yapılan sınav neticesinde işe başlatılan sözleşmeli personelden 15 Temmuz 2016 sonrasında çıkarılan KHK’larla ihraç edilen personel sayısının 31 olduğu anlatıldı. Bunlardan 18’inin daha önceden kamuoyunda 'FETÖ'nün yayın organı blinen Samanyolu, Zaman, Cihan ve Feza adlı kuruluşlardan gelen kişiler olduğu kaydedildi.

ŞAHİN: BELKİ DE TRT 'FETÖ'NÜN EN AZ KADROLAŞTIĞI KURUM

2007-2014 arasında TRT’nin yönetici kadrolarına atanan yönetici personel sayısının 685 olduğu, aynı dönemde görevden alınan yönetici sayısının 436 olduğu, bu dönemde üst yönetim kadrolarına atananlardan 'FETÖ' irtibatlı olduğu gerekçesiyle ihraç edilenlerin sayısının 43 olduğu ifade edildi. Dosyaya göre Samsun Başsavcısı tarafından İbrahim Şahin’in ifadesi şüpheli sıfatıyla alındı ve TRT’deki 'FETÖ' lehine kadrolaşma soruldu. Şahin, “Bu hain örgüt, sadece TRT’de değil, devletin hemen hemen tüm kurumlarında, kendilerine karşı gösterilen olumlu yaklaşımı suistimal ederek kadrolaştı. Belki de TRT, bu kurumlar içerisinde oran ve sayı olarak en az 'FETÖ’cünün kadrolaştığı kurumdur” iddiasında bulundu. Kendisinden sonra gelen Genel Müdür Şenol Göka’yı suçlayan Şahin, 'Görevden ayrıldığı Eylül 2014 ile darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz 2016 arasında geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte bu örgütle hiç mücadele yapılmamış olacak ki hiçbir personelin bu iddiayla kurumdan ilişiğinin kesilmediğİ'ni savundu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 07:25

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