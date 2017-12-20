Erdoğan'dan Andrey Karlov suikastı soruşturması için talimat

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükelçi Karlov'un katili Altıntaş’ın telefon şifresinin kırılması için İsrail merkezli bir firmayla temasa geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüttüğü sırada uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Andrey Karlov'un katili polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonunun şifresinin kırılması için 'Ne gerekiyorsa yapın' talimatı verdi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Karlov’u suikast düzenleyerek öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın olay yerinde bulunan cep telefonunun şifresi bütün çalışmalara rağmen kırılamadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan Altıntaş’ın telefon şifresinin kırılması için İsrail merkezli bir firmayla temasa geçti. Ancak İsrail firmasının 20.000 dolar isteyip şifrenin kırılmasını garanti etmedi ve cep telefonunu yurt dışına çıkartmak istedi. Bunun üzerine başsavcılık, bu firmayla sürdürülen görüşmeleri sonlandırdı.

ERDOĞAN'A BİLGİ VERİLDİ

Büyükelçi Karlov’un ölüm yıldönümü öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Erdoğan’la bir araya gelerek, soruşturmanın geldiği aşama hakkında bilgi verdi. Kocaman, Erdoğan’a, saldırgan Altıntaş’ın telefon şifresinin kırılması için İsrailli firmayla yaptıkları görüşmeleri aktardı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başta olmak üzere soruşturmada görev alan birimlere, söz konusu telefon şifrenin kırılabilmesi için “Ne gerekiyorsa yapılsın” talimatı verdi.

HİNDİSTAN FİRMASI KIRABİLİR

Karlov’un ölüm yıldönümü dolayısıyla Türkiye’ye gelen Rus heyeti, önceki gün soruşturma savcısı Adem Akıncı’nın da katıldığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle toplandı. Görüşmede, Altıntaş’ın telefon şifresinin kırılamaması gündeme geldi. Savcılık ve emniyet yetkililerinin de katıldığı toplantıda, Altıntaş’ın telefon şifresinin kırabilecek teknolojinin Hindistan merkezli bir firmada bulunduğu, bu firmanın telefonu yurt dışına çıkarmadan Türkiye’de gerekli çalışmaları yapabileceği anlatıldı.

BEYAZ HACKER ÖNERİSİ

Rus heyeti de söz konusu şifrenin kırılması için ülkelerinde faaliyette bulunan ve ‘Beyaz Hacker’ olarak nitelendirilen gruplardan yardım alınabileceğini belirtti. Toplantıda Hindistan merkezli şirketle temasa geçilebileceği görüşü ön plana çıktı. İddialara göre, Ankara Başsavcılığı yetkilileri, 'Rus heyetine iki ülke arasındaki ilişkileri bozmak için Karlov’a yönelik suikastın düzenlendiğini' ve 'cinayetin arkasında 'FETÖ’nün bulunduğu' iddiasını ilettiler.

Hürriyet'in haberinde yer alan iddiaya göre, 'Rus yetkilileri de aynı kanaatte olduklarını' savcılık yetkililerine bildirdi.

NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ SORUŞTURMASI

Altıntaş’ın suikastın ardından öldürülmesi nedeniyle başlatılan soruşturmanın halen devam ettiği de bildirildi. Savcılık soruşturmasının yanı sıra Altıntaş’a yönelik operasyona katılan polisler hakkındaki idari soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi. (HABER MERKEZİ)

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