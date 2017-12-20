İsveç'te tecavüzcüleri aklayan mahkeme protesto edildi

İsveç'te kadınlar, tecavüzden yargılanan şüphelilerin serbest bırakılmalarını protesto etti.

İsveç'in Stockholm ve Malmö illerinde kadınlar, mahkemenin tecavüzden yargılanan şüphelileleri serbest bırakmasını protesto etmek için gösteriler yaptı.

Geçtiğimiz yaz aylarında tecavüzden gözaltına alınan 5 şüpheliden, 3'üne ağır tecavüz, 2'sine de ağır tecavüze yardım etme suçlarından tutuklama verilmişti.

İddianamede, 30 yaşlarındaki bir kadının yaklaşık 20 kişinin saldırısına uğradığı ve bunlardan 9'unun kadına şiddet uygulayarak tecavüz ettiği belirtiliyor.

Sanıklar, savunmalarında kadına tecavüz ettiklerini reddetti ve uyuşturucu verme karşılığında kadınla cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etti.

Mahkeme ise sanıkların tamamının tahliyesini kararlaştırdı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYIM, BANA KİM İNANIR?

Kadının avukatı Elisabeth Massi Fritz, toplumun dışladığı kadınların anlatımlarının ciddiye almamasına kızgın olduğunu söylerken tecavüze uğrayan kadın, “Ben uyuşturucu bağımlısıyım, bana kim inanır ve mahkemenin alışık olduğu mükemmel kurban değilim” diyerek sanıkları serbest bırakan mahkemeye tepki gösterdi.

Sanıkların dünkü duruşmada beraat ettirilmeleri kadın örgütlerinin öfkesine yol açtı. Liberal Parti üyesi kadınların çağrısı üzerine dün parlamento binasının önündeki Mynttorget Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, mahkemenin kararını düzenledikleri bir gösteriyle protesto etti.

Aralarında “İsveç Kadın Lobisi”, “Ne Fahişe ne Boyun Eğen”inde bulunduğu 5 kadın örgütünün destek verdiği gösteride konuşmalar yapan kadın örgütünün temsilcileri, toplum tarafından dışlanan uyuşturucu bağımlısı bir kadına tecavüz edenlerin beraat ettirilmelerini kabul etmeyeceklerini ve kadınla dayanışma içinde olduklarını söylediler.

ADALET MEKANİZMASI KADINLARIN YANINDA OLMADIĞINI GÖSTERDİ

“Unizon” adlı kadın örgütü adına konuşan Olga Persson, mahkeme kararına kızgın olduğunu belirterek “Herkes bilmelidir ki her türlü cinsel suça karşı uzlaşmaz bir tutum takınacağız. Bugün adalet mekanizması baskı altındaki kadınların yanında olmadığını gösterdi. Sanıkların tecavüzü gerçekleştirdiklerini gösteren kanıtlara rağmen beraat ettirilmeleri skandaldır” dedi.

Aynı saatlerde, tecavüzün gerçekleştiği Fittja semtinde de bir grup kadın, mahkemenin kararını protesto etmek için bir gösteri düzenledi. Laf atarak ve gülerek gösteriyi sabote etmek isteyen bir grup genç polis tarafından gösterinin yapıldığı meydandan uzaklaştırıldı.

TECAVÜZ KURBANIN YAŞAMINI YİTİRMEDİĞİ EN BÜYÜK SUÇTUR

Akşam saatlerinde de Malmö ilinde mahkeme kararını kınamak için 300 kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi. Storatorget Meydanı'nda düzenlenen gösteride bir konuşma yapan tıp öğrencisi Camila Lungren, “Hükümet kendisini feminist olarak tanımlıyor ama İsveç halkının yarısına yönelik saldırılara izin veriyor. Ağır tecavüz, kurbanın yaşamını yitirmediği en büyük suçtur ve yasalar, mahkemeler ve polis soruşturmaları yetersiz kalıyor” dedikten sonra hükümete tecavüz suçlarına verilen cezaları artırması çağrısı yaptı.

İsveç'te yasalar tecavüz suçu işleyenlere 2 ila 6 yıl, ağır tecavüz suçu işleyenlere 4 ila 10 yıl arasında hapis cezası verilmesini öngörüyor. (Stockholm/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 06:13

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