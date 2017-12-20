ABD'de vergi indirimini getiren yasa tasarısı onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, şirketlere, küçük işletmelere ve bireylere vergi indirimi getiren yasa tasarısını onayladı.

ABD'de Temsilciler Meclisi, vergi indirimini getiren yasa tasarısını onayladı. Tasarının Senato'nun da onayından geçerek yasallaşması bekleniyor. Böylelikle ABD'de 30 yıldan sonra ilk kez vergi kanunlarında yapılan kapsamlı bir değişiklik yapılmış olacak.

BBC Türkçe'de aktarılan habere göre, onaylanan bu yasaya demokratlar tepkili. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin hazırladığı vergi yasa tasarısının bütçe açığını şişireceği, zengin ile yoksul arasındaki gelir uçurumunu arttırıp yalnızca zenginlerin faydalanacağı bir sistemin getirileceğini ifade ediyor. Cumhuriyetçiler ise şirketler, küçük işletmeler ve bireyler için getirilecek vergi indiriminin ekonomik büyümeye destek olacağını söylüyor.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 12 Cumhuriyetçi ve Demokrat yasa tasarısına karşı çıktı, ama tasarı 203 oya karşı 227 oyla onaylandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, "Bugün, bu ülkenin insanlarına paralarını geri veriyoruz. Nihayetinde bu onların paraları" dedi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 06:01

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