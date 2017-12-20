UNICEF Sudan için uyardı

UNICEF 'Saldırı Altındaki Çocukluk' raporunda, çocuklara ve kadınlara yapılacak önemli yardım için yeni fonların sağlanması konusunda çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) çocuk birimi UNICEF Cuma günü yayınladığı raporda Güney Sudan’daki milyonlarca çocuğun dördüncü yılına giren büyük bir kriz içinde kaldığını söyledi.

UNICEF “Saldırı Altındaki Çocukluk” raporunda, çocuklara ve kadınlara yapılacak önemli yardım için yeni fonların sağlanması konusunda çağrı yaptı. Açlık ve hastalıktan kurtulma konusunda cankurtaran malzeme ve hizmetler sunmak için 2018'de 183 milyon dolar tutarında yeni finansmana ihtiyaç duyduğu da açıklandı.

Şu anda UNICEF'in yüzde 77’lik bir finansal boşluğu var.

TÜM NESİLLER TEHDİT ALTINDA

Raporda, güvensizlik ve karışıklık yıllarının çocuklar üzerinde “sarsıcı bir etkisi var” ifadesi yer aldı ve tüm nesilleri tehdit edebileceği yazdı.

Ayrıca savaş güçlerinin, çocuklara yönelik yaptığı tüm ağır ihlalleri derhal sonlandırması istendi ve tüm çocukları kendi saflarından serbest bırakmaları gerektiğine dikkat çekildi.

UNICEF’in Güney Sudan’daki temsilcisi Mahimbo Mdoe, çocukların uygun beslenme ve bakıma ihtiyaç duyduğunu ve bunun için hayatta adil bir şansa sahip olmaları gerektiğini söyledi. Mdoe, “Savaşmaya ve hastalıklara karşı korunmaya ihtiyaçları var. Öğrenebilecekleri ve oynayabilecekleri güvenli bir ortama ihtiyaçları var. Eğer çocuklara hayatlarında adil bir şans tanınmazsa, bu çocuklar büyüdüklerinde ülkenin hali ne olacak?” dedi.

HÜKÜMETE DE ÇAĞRI YAPILDI

UNICEF, hükümet güçlerini, silahlı grupları ve uluslararası toplulukları, bu çatışmayı sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çağırdı, böylece Güney Sudan’ın çocuklarının ve ülkesinin umutla bakacakları bir geleceğe sahip olabileceğini söyledi. UNICEF, “Çatışmanın tüm tarafları, ülkenin her alanına sınırsız insani yardım gitmesine izin vermeli ve insani yardım elçilerine ve malzemelerine yapılan saldırıları hemen durdurmalı” dedi. (DHA)

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