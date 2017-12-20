Çevre eylemine katılan öğretmen yargılanıyor

Bartın'da hayır çalışması sürdüren kişilerle sohbet ettiği gerekçesi ile hakkında dava açılan öğretmen Recai Çakır'ın ilk duruşması görüldü.

Bartın’da Eğitim Sen Amasra Temsilcilik Başkanı, Öğretmen Recai Çakır’a açılan davanın ilk duruşması görüldü. Recai Çakır hakkında, Amasra ve Bartın Belediye Başkanının da bulunduğu 120 kurumun katıldığı bir çevre etkinliğinde; hayır çalışması sürdüren kişilerle sohbet ettiği gerekçesi ile açılan davanın ilk duruşması görüldü, duruşma 17 Nisan’a ertelendi.

Duruşma sonrasında Eğitim Sen Bartın Şubesi, mahkeme önünde bir açıklama yaptı. Şube Başkanı Sedat Bora, “Bugün Amasra AKP ilçe başkanının ihbar ve yalancı şahitler aracılığıyla Amasra Eğitim Sen Temsilcisi Recai Çakır’a dair hukuksuz bir süreç tekrar başlatıldı.” dedi.(BARTIN)

Foto: Arşiv

www.evrensel.net