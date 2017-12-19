Suudi Arabistan, Katar'la olan sınır kapısını kapattı

Suudi Arabistan, Katar'la tek kara sınırı olan Selva sınır kapısını kapattı.

Suudi Arabistan Gümrük Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge ile Katar'la tek kara sınırı olan Selva sınır kapısının kapatıldığı bildirildi.



Sınır kapısı 5 Haziran'da Körfez'de patlak veren diplomatik krizin ardından iki hafta sonra kapatılmıştı. Sınır, Katar hacılarının geçişini sağlamak ve insani nedenlerden ötürü Ağustos ayında yeniden açılmıştı. (MA)

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