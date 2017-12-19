Suudi Arabistan, Katar'la olan sınır kapısını kapattı
19 Aralık 2017 23:52
Suudi Arabistan, Katar'la tek kara sınırı olan Selva sınır kapısını kapattı.
Suudi Arabistan Gümrük Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge ile Katar'la tek kara sınırı olan Selva sınır kapısının kapatıldığı bildirildi.
Sınır kapısı 5 Haziran'da Körfez'de patlak veren diplomatik krizin ardından iki hafta sonra kapatılmıştı. Sınır, Katar hacılarının geçişini sağlamak ve insani nedenlerden ötürü Ağustos ayında yeniden açılmıştı. (MA)
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