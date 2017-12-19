Manisa Davası: 53 kişinin tutukluluğunun devamı istendi

57’si tutuklu 138 HDP’linin yargılandığı davada savcılık mütalaasında 53 kişinin tutukluluğunun devamını istedi.

57’si tutuklu 138 HDP’linin yargılandığı Manisa Davası’nın ilk duruşmasının 7’nci oturumu verilen aranın ardından devam etti. Aranın ardından mahkeme heyeti Kürtçe savunma talepleri reddedilen 7 kişi dışında 131 kişinin savunmasının tamamlandığını belirterek, Cumhuriyet Savcısı’ndan mütalaasını istedi.



Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçların değişebileceği, tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak Abdulhamit Kolca, Abdurrahman Taş, Evren Baykurt ve Asim Yüksel’in şartlı tahliyelerine karar verilmesini istedi. Cumhuriyet Savcısı diğer tutuklu 53 kişinin ise, üzerlerine atılı suçlamanın mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tahliye taleplerinin reddine ve adli kontrol uygulamasının kaldırılmasını talep eden tutuksuz yargılananların taleplerinin de reddine karar verilmesini istedi. Savcılık iddianamede geçen 33, 34 ve 35 numaralı olaylarda adı geçen HDP’lilerin dosyalarının ayrılmasını talep etti.

‘HDP’NİN YARGILANACAĞI YER SİYASET ZEMİNİDİR’

Savcılık mütalaasının ardından avukatlar söz alarak savunma yaptı. Avukat Aydın Erdoğan’ın savunmaya davanın siyasi olduğunu söyleyerek başlaması üzerine mahkeme başkanı iddianamenin dışına çıkmadan, savunmaların uzun olmamasını istedi. Avukat Erdoğan, davanın geldiği aşama nedeniyle davada mahkeme başkanı tarafından süre baskısı altına alındıklarını söyledi. Davanın siyasi bir dava olduğunun altını çizen Erdoğan, “HDP’nin il ve ilçe yöneticilerinin, gençliğinin, kadınların, gönül verenlerinin olduğu bu salonda tüm siyasi yapının hedef yapıldığını görüyoruz. Bu davanın Kürt sorunu ile ilgili olduğunu görüyoruz. Bu dava sadece Manisa İl Örgütünü hedef alan bir dava değildir. Tümüyle HDP’nin siyasetini hedef almıştır. Tamamen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görev alanına giren bir yargılama burada yapılmaya çalışılmaktadır. Bu HDP’ye yönelik bir operasyondur. HDP Türkiye halklarına umut olmak için siyaset sahnesine çıkmıştır. HDP 7 Haziran’da AKP’nin iktidarına son vermiştir. Eğer Erdoğan istediği 400 milletvekilini alabilseydi bu dava açılmayacaktı. Çözüm süreci sonlandırılmasaydı bu dava açılmayacaktı. HDP’nin yargılanacağı yer siyaset zeminidir. Mahkeme salonları değildir” dedi.

‘TECRİDİN PROTESTO EDİLMESİ ANAYASAL HAKTIR’

HDP’lilere PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları ve Öcalan’a dönük ağırlaştırılmış tecride son verilmesi yönündeki açıklamalarının suçlama konusu yapılmasına tepki gösteren avukat Erdoğan, “Sayın Öcalan ile ilgili tecridin protesto edilmesi anayasal bir haktır. Sayın Öcalan ailesi ve avukatları ile haberleşme hakkı engellenecek şekilde ağır tecrit koşulları altında tutulmaktadır. Sayın Öcalan’ın haberleşme hakkının engellenmesi hukuka aykırıdır. Yine Sayın Öcalan’ın fotoğraflarının bir yerde bulunması suçlama konusu olmaz” diye konuştu.

Avukatların savunması ile devam eden duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi. (MA)

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