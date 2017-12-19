ABD, Atilla'ya karşı davası: Hakan Atilla çapraz sorguda

New York’ta görülen ‘Atilla’ya karşı ABD davası’nın 16’inci gününde tek tutuklu sanık Hakan Atilla bir kez daha hakim karşısında.

New York’ta görülen ‘Atilla’ya karşı ABD davası’nın 16’inci gününde tek tutuklu sanık Hakan Atilla bir kez daha hakim karşısında.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tek sanık olarak yargılandığı davanın 16. oturumu başladı. Duruşmada Hakan Atilla'nın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından davanın en önemli kısmı olarak görülen kapanış konuşmasının yapılması bekleniyor.

Savcı David Denton, Atilla’ya İran’a altın ticaretiyle ilgili sorular yönelterek başladı.

Hakan Atilla, “İran hükümetine altın satılmasının yasa dışı olduğunu biliyordunuz, değil mi” diye soran Savcı Denton’a “Evet, biliyorduk”, “İran Merkez Bankası’nın İran hükümetinin bir parçası olduğunu biliyorsun değil mi” sorusuna ise “Sanırım öyle” diyerek yanıt verdi.

‘YARISI ZARRAB’IN ŞİRKETLERİ’

Atilla, İran ile altın ticareti yapan kuruluşların gerçekten altın ticareti yapan şirketler olup olmadığını görmek için bir denetim mekanizmasının devreye sokulduğunu söyledi.

Atilla, Reza Zarrab’a ait şirketlerin, en çok altın ticareti yapan tüm şirketlerin yarısını oluşturduğunu, Zarrab’ın şirketleri dışında, listede 1 milyar avro sınırını geçen başka altın şirketi bulunmadığını onayladı.

HALKBANK DA SORUŞTURMA YAPTI AMA RAPORLANMADI

Savcı Denton, Atilla'ya Süleyman Aslan ve Reza Zarrab Türkiye'de gözaltına alındıktan sonra Halkbank'ın bir soruşturma açıp açmadığını sordu.

Bu soruya 'Evet' yanıtını veren Atilla, soruşturma sırasında süreçlerin ele alındığını belirterek 'iki farklı konu'nun söz konusu olduğunu söyledi.

Denetimi gerçekleştirenlerin olumsuz bir noktaya rastlamaması yüzünden durumun raporlanmadığını sözlerine ekledi.

Atilla BDDK'nın da (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) bir soruşturma yürüttüğünü ancak buna dair bir şey hatırlamadığını belirtti. (HABER MERKEZİ)



www.evrensel.net