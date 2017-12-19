HDP’den Hayvan Hakları Kurulu için teklif

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Hayvan Hakları Kurulu oluşturulması için kanun teklifi verdi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Hayvan Hakları Kurulu oluşturulması için kanun teklifi verdi.

Kerestecioğlu, Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklife göre, her ilde insan, hayvan arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi, insan merkezli yaşam anlayışının terkedilmesi için gerekli olan faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla bir Hayvan Hakları Kurulu oluşturulacak.

Teklife göre, hayvanları sergilik malzemeler olarak nesneleştiren hayvanat bahçelerinin kurulması yasaklanacak. Var olan hayvanat bahçelerinin kaldırılması ve yeni hayvanat bahçelerinin kurulmasının engellenmesi ile ilgili denetim esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. (ANKA)



www.evrensel.net