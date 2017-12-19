Mercan Dede  20. yılını kutluyor

Mercan Dede müzikte 20. yılını Borusan Müzik Evinde üç akşam art arda vereceği konserlerle kutluyor.

Mercan Dede müzikte 20. yılını Borusan Müzik Evinde üç akşam art arda vereceği konserlerle kutluyor. Yarın akşam vereceği ilk konserinde youtube videolarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Genç Sanatçı Deniz Tekin ve Makedonya’nın Ünlü Trompetçisi Dzambo Agushev’i konuk edecek.

İkinci konserde, müzikseverler Mercan Dede’nin ilk çıkardığı albüm Sufi Dreams’ten, en son yayımlanan Dünya albümüne uzanan, 20 yılın birikimiyle oluşturulmuş bir seçkiyi dinleyecekler. 22 Aralık Cuma akşamı ise Özgür Can Çoban’ı konuk edecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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