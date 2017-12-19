Hanuka Bayramı İstanbul'da da kutlandı

Yahudi toplumunun İstanbul'daki en büyük ibadethanesi Neve Şalom Sinagogu'nda Işıklar Bayramı (Hanuka) kutlandı.

Türkiye'deki Museviler, Hanuka bayramının sekizinci ve son gününü dün akşam Neve Şalom Sinagogu’nda düzenlenen törenle kutladı.

Bianet’ten Pınar Tarcan’ın haberine göre, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi ve Neve Şalom Sinagogu Musevilerin Hanuka Bayramı’nda (Işıklar Bayramı) kapılarını açtı. Önceki gün Hanuka’nın sekizinci mumu barış için yakıldı.

Bayramın sekizinci gününde Sinagog’daki törende Haham Rav İsak Haleva, bayramın tarihçesini ve amacını anlattı. Haleva, yaptığı konuşmada Neve Şalom Sinagogu’nun 1986, 1992 ve 2003 yıllarında uğradığı saldırıları da andı. Haham Haleva, “Neve Şalom ve diğer sinagoglarımız bu tip saldırılardan sonra hep ayakta kalmayı başarmıştır” dedi.

Haham Haleva’nın konuşmasının ardından 500. Yıl Vakfı Başkanı Avi Cavit Habib ve Haham Haleva, Hanuka’nın son gününde, sekizinci mumu yaktı. Haleva’nın dualarına Sinagog’da bulunan Museviler de eşlik etti. Müze Müdürü Nisya İşman Allovi, “Işığın mucizesinde bu yıl mumlarımızı ‘barış’ için yakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Barış duasına Sinagog’da bulunan Museviler de eşlik etti. Bayram kutlamasına, müzeyi ziyaret eden ve Musevi olmayan ziyaretçiler de katıldı. Mumlar dualarla yakıldı. Bayramın son gününde Polonya Yahudilerine özgü bir Hanuka geleneği olan sagunyat adlı tatlı ikram edildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 18:00

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