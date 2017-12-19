İzmir'deki ODTÜ davasına beraat

İzmir'de 4 yıl önce ODTÜ'deki ağaç kesimine ve Tuzluçayır cami-cemevi projesine karşı eyleme katıldıkları için dava açılan 38 kişi beraat etti.

İzmir'de 4 yıl önce gerçekleşen ODTÜ'deki ağaç kesimine ve Tuzluçayır cami-cemevi projesine karşı yapılan yürüyüşe katıldığı için hakkında dava açılan 38 kişi bugün mahkeme tarafından beraat ettirildi.

ODTÜ yolu yapımı sırasında gerçekleşen ağaç kesimi ve Tuzluçayır'da yapılmaya başlanan cami-cemevi projesine karşı İzmir'de de binlerce kişi tarafından 8 Eylül 2013 akşamı protesto edilmişti. İzmir Alevi Bektaşi Bileşenleri, Halk Forumları ve kitle örgütlerinin çağrısıyla Alsancak'ta toplanarak AKP Konak İlçe doğru yapılan yürüyüşün sonunda polis müdahale etmiş ve çok sayıda gözaltı olmuştu.



Yürüyüş hakkında tutulan polis tutanakları ve kamera kayıtları ile eylemde hafif yaralanan iki polisin şikayette bulunmasıyla 38 kişi hakkında dava açıldı. Haklarında dava açılanlar 'Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme, Yönetme, Bunların Hareketlerine Katılma ve Memura Görevini Yaptırmamak İçin Direnme' ile suçlandı.



İzmir Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava bugün devam etti. Hakim, iddianamedeki delilleri yetersiz bularak suçun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirdi. Hakim 38 kişi hakkında beraat kararı verdi.

MUHABİRİMİZ HAKKINDA DA DAVA AÇILMIŞTI

Dava açılanlar arasında Narlıdere Alevi Bektaşi Kültürü'nü Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Aslan, Dönemin KESK Sözcüsü, Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şube Başkanı İsmail Akyol ve eylemi takip eden İzmir Muhabirimiz Metehan Ud da bulunuyordu. (İzmir/EVRENSEL)



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