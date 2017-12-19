Yeni düzenlemeyle tehlikeli mesleklerde çalışan ve fiili hizmet süresi zammından yararlananların emeklilik gün sayılarına sınırlama getiriliyor.

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, fiili hizmet süresi zammında değişiklik yapıldığını, yeni düzenlemeyle tehlikeli mesleklerde çalışan ve fiili hizmet süresi zammından yararlananların emeklilik gün sayılarına sınırlama getirildiğini söyledi.

Demir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında fiili hizmet süresi zammında değişiklik yapıldığını belirterek şöyle dedi: “Cam, çimento, demir çelik işçileri ile gazetecilerin hafta tatillerinde, yıllık izinlerinde yıpranma payından yararlanamayacaklarını ifade eden Demir, “Buna göre ulusal bayram günleriyle, genel tatil günleri, yıllık izin, ücretsiz-ücretli izin, eğitim kurs süreleri artık fiili hizmet süresi içinde sayılmayacak. Her ay için fiili hizmet süresi 26 gün üzerinden hesaplanacak. Yani fiili hizmet süresi zammından yararlanacak olan çalışanların yıllık çalışma süreleri 312 üzerinden hesaplanacak. Peki bu ne anlama geliyor; cam, çimento, demir çelik fabrikasında çalışanlarla basın dünyasında muhabir dediğimiz emekçi gazeteciler artık hafta tatillerinde yıllık izinlerinde yıpranma payından yararlanamayacak anlamına geliyor.” (Ankara/ANKA)

‘EMEKLİLERİN HAKLARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR’

DİSK Tüm Emekliler Sendikası Adana Şubesi yeni binasının açılışını yaptı. Çok sayıda sendika üyesinin katıldığı açılışa DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Hüseyin Yaşar Gündoğdu, KESK’e bağlı sendikalar ve Tüm Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen katıldı. Beysülen, 12 milyon emeklinin ekonomik ve sosyal haklarının görmezden gelindiğine dikkat çekti.

Açılış konuşmasını yapan Emekli-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Bunsuz, çalışarak üretenlerin emekli olduktan sonra hiçbir yerde söz hakkı verilmediğini belirterek, “Emeklilerin yaşam içerisinde var olduklarını göstermek için 1995 yılında Emekli-Sen kuruldu. Ancak sendikamız emeklilerin sendika kurma hakkı yok denerek kapatıldı. Biz buna örgütlenerek cevap veriyoruz. Adana’daki 3 bin 500 üyemizle bunun mücadelesini vereceğiz” dedi.

Hak ve mücadelesi ortak olan 12 milyon emeklinin bulunduğunu dile getiren Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Veli Beysülen, emeklilerin haklarının korunması gerektiğini söyledi. Beyseler, “Yüzde 11 büyüdü deniliyor, hanginiz yüzde 11 büyüdü? Bu ülkenin kaynakları 160 milyonu da doyurmaya yeter ama bu ülkede yoksullar var, çöplükten ekmek toplayanlar var. Ekmeğimizi kimin çaldığını sormamız gerekir” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 00:17

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