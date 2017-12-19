Sumitomo işçileri: Mücadeleye devam edeceğiz

Direnişteki Sumitomo işçileri şimdilik fabrika önündeki direnişlerini sonlandırdı ve bekleyişlerini sendikada sürdürüyor.

Sendika hakları için direnen Sumitomo işçilerinin Vali Hamdi Bilge Aktaş’la yaptığı görüşmeye göre, Vali çalışmak isteyen işçilerin işten atılmaması konusunda kefil olacak ancak fabrika işçilerin üye olduğu Lastik-İş Sendikası’nı kabul etmeyecek. Şimdilik fabrika önündeki direnişini sonlandırarak sendikada bekleyişe geçen işçiler “Mücadelemiz devam ediyor” dedi.

Çankırı’da bulunan Japonya sermayeli Sumitomo lastik fabrikasında çalışan işçilerin, Petrol-İş’ten DİSK/Lastik-İş’e geçmesiyle başlayan işten atmalara karşı direniş başlatan işçiler, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ve garnizon komutanları ile bir görüşme yaptı. İşçiler yaptıkları görüşme sonucunda valinin kendilerine kefil olduğunu ve patronla görüşeceğini aktardı. Görüşmenin sonucuna göre Vali çalışmak isteyen işçilerin işten atılmaması konusunda kefil olacak. Ancak fabrika işçilerin üye olduğu Lastik-İş Sendikası’nı kabul etmeyecek. Taleplerinin kabul edilmemesi üzerine ne yapacaklarını sorduğumuz işçiler, sendikanın yetki mahkemesinin devam ettiğini, henüz sürecin bitmediğini söyledi.

Öte yandan işçiler arasında fabrikaya geri dönmek istemeyenler de bulunuyor. Kolluk kuvvetinin engeline de dikkat çeken işçiler, vali ile yapılan görüşmenin ardından “iyi niyet” göstergesi olarak fabrika önündeki bekleyişlerini sonlandırdı. Şimdilik sendikada bekleyen işçiler, sürecin devam ettiğini dile getirdi.

Ancak patronların tutumuna dair işçiler arasında kaygılar var. Önceki günlerde çalışmak için fabrikaya giren işçiler geri gönderilmişti. Çalışmak istediğini söyleyerek geri dönen işçiler hakkında önce tutanak tutuldu, savunmaları istendi. Ardından işçiler “Bizden haber bekleyin” denilerek evlerine gönderildiler. İşçilerin birçoğu bunu “İşten atmanın yolu yapılıyor” şeklinde değerlendiriyor. (Ankara/EVRENSEL)

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