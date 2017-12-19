'Kayıt dışı, imamla mı engellenecek?'

SGK, kayıt dışı çalışmayı imamların önleyeceğini söyledi.

Sigortasız çalıştırmayı engellemek için Hükümet, yeterli denetimi yapmazken, SGK ise akıllara durgunluk veren bir yöntem sunuldu. SGK’den yapılan açıklamada imamların kayıt dışıyla mücadelede görev alacakları belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Diyanet İşleri Başkanlığı desteğiyle 15 ilde gerçekleştirdiği Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP) ana temalı Din Görevlileri Konferansı, Antalya’da yapıldı.

Konferansta SGK tarafından yapılan sunumda, Türkiye’deki sigortasız işçi sayısının 9 milyon olduğu açıklandı. Sigortasız çalıştırılan işçilerin sigortalı olmaları ve bunun bir ‘kul hakkı’ olduğu yönünde halkı bilinçlendirmek için Antalya’da görevli imamlar ve din görevlilerine yönelik bilgiler verildi.

Toplantıda konuşan SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Süngü, “Bakıyorsunuz kişi camiye geliyor, bir cüzdan para bulduğunda imama teslim ediyor. Bir kişiyi bir ay sigortasız çalıştırmak işçinin cebinden 500 TL çalmakla aynı anlamda eşit olduğunu, bunun da kul hakkı, hırsızlık olduğunu ifade edersek, o bilinci toplumumuza verebilirsek emin olun çok şey değişecek” dedi.

900 gün sigortası olan bir kişiye ölüm maaşı bağlanırken, bir gün bile eksik olsa bağlanamayacağını vurgulayan Süngü, “Öldükten sonra 1 günün dahi 15 liralık primini yatıramayız. Peki 3 gün, 5 gün kayıt dışı çalıştırılmışsa bunun sorumlusu kim? Başta bunu gerektiği gibi aktaramayan biz yetkililer ve kayıt dışı çalıştıranlar ile eş ve çocuklarını mahrum bıraktığı için kendisidir. Testi kırılmadan toplumun tüm kanallarında bu bilincin oluşturulması için ilkokuldan üniversitelere kadar çalışmalar yapıyoruz. İnşallah, din görevlilerimizin de büyük katkıları olacaktır” dedi. (Antalya/DHA)

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