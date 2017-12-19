Diyarbakır'da 'İfaden var' denilerek ev baskınıyla karakola götürülen Gazeteci Sertaç Kayar serbest bırakıldı.

Gazeteci Sertaç Kayar Diyarbakır’da bulunan evine sabah yapılan polis baskınının ardından ‘İfaden var’ denilerek karakola götürdü.

İfadeye konu olan durum öğrenilmezken Emniyet görevlileri Kayar’ın ailesini arayarak avukatı geldikten sonra bırakılacağını söylendi.

Edinilen bilgiye göre Kayar’a 2009 ve 2013 yılları arasında yapmış olduğu haberler soruldu.

‘Haberleri niye yaptın’ diye sorulan Kayar’a ayrıca haber için gittiği DTK binasına niye gittiği soruldu.

İfadesi alınan Kayar bırakıldı. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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