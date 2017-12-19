‘OHAL Komisyonu bir yıldır neden hiçbir işlem yapmadı?’

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, KHK ile ihraçlara ilişkin yapılan başvuruların bir yıldır neden incelenmediğini Başbakana sordu.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, KHK ile ihraçlara ilişkin yapılan başvuruların bir yıldır neden incelenmediğini Başbakan Binali Yıldırım’a sordu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, geçtiğimiz ocak ayında kurulan OHAL Komisyonunun uzun bir süre işletilmemesini ve karar vereceği ilan edilen tarihlerde çeşitli gerekçelerle ileri tarihlere ertelenmesine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması için Meclis Genel Kuruluna soru önergesi verdi. Hükümetten gelen “Kasım ayından itibaren dosyalar ele alınıp değerlendirilecek” açıklamasının hatırlatıldığı önergede şöyle denildi: “Bu gecikmenin sebebi olarak da kurumlardan istenen bilgi ve belgelerin henüz Komisyona ulaşmamış olması gösterilmiştir. Ancak aralık aynının sonlarına gelindiğinde teşkilinden itibaren yaklaşık olarak bir yılını tamamlamış olan Komisyonun çalışmalarının ne aşamada olduğuna yahut verdiği bir karara rastlanmamıştır.”

‘KARARLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?’

Beştaş’ın Yıldırım’a yönelttiği bazı sorular şöyle: “Komisyonun amacı nedir? Komisyonun amacı mağduriyetlere ilişkin çözüm üretmek ise neden bir yıldır hiçbir işlem yapmamıştır? Komisyonun amacı yurttaşların mağduriyetlerini hukuki yollardan gidermesinin engellenmesi midir? Komisyon AYM ve AİHM başvurularını önlemek için mi kurulmuştur? ‘AİHM’ye gitme ihtimaline karşı bir itiraz komisyonu oluşturduk’ şeklindeki açıklamanız Komisyonun amacının hukuki başvuruları önlemek olduğuna dair bir itiraf mıdır? Komisyon yapılan başvurulara ilişkin kararlarını ne zaman açıklayacaktır?” (HABER MERKEZİ)

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