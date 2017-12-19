IKBY’de protestolar devam ediyor, Ranya'da 5 kişi öldü

IKBY'de dün maaş kesintilerini ve maaşların verilmemesini protesto için başlayan eylemler bugün de devam etti. Ranya'da 5 kişi öldü 80 kişi yaralandı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi denetiminde bulunan il, ilçe ve beldelerde dün başlayan eylemler bugün de devam etti. Erbil'e bağlı Köysancak ilçesinde Kaymakamlık önünde toplanan göstericilerin dağıtılması sırasında ateş açılması üzerine protestocular binanın bir kısmını ateşe verdi.

Kuzey Irak'ın birçok yerleşim biriminde merkezi yönetim ve IKBY politikalarını, maaşların ödenmemesini protesto etmek için yapılan ve birçok yerde şiddet olaylarına varan gösteriler bugün de devam etti. Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, Süleymaniye'nin merkezde bulunan Sera meydanında toplanan halk, maaş kesintilerini ve maaşların verilmemesini protesto etti. Güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Köysancak Kaymakamlık binasının önünde toplanan göstericiler, Kaymakamın kendilerini dinlemesini istedi. Peşmerge güçlerinin Kaymakamlık binasının önünde toplanan kalabalığı dağıtmak için ateş açması üzerine protestocular, kaymakamlık binasının bir bölümünü ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, göstericiler daha sonra Değişim Hareketi (Goran), Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan İslami Birlik (Yekgırtu) ve Kürdistan İslami Topluluk (Komel) partilerinin binaları ile bazı resmi kurumları ateşe verdi. Koye Kaymakamı Serkewt Resul, ilçede çok sayıda güvenlik gücü olduğunu ancak göstericilere müdahale edilmediğini söyledi. Gösterilerde zaman zaman silah seslerinin duyulduğu belirtildi. Yaşanan gösterilerde yaralananların olduğu kaydedildi.

Halepçe, Kifri, Ranya, Pencwen ve diğer bazı bölgelerde de gösteriler düzenlendiği, Kıfri ve Ranya’da de olayların çıktığı ve Kifri'de KDP binasına ateş açılması sonucu 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Gösterilere güvenlik güçlerinin tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale ettiği belirtildi. Kuzey Irak'ta 2 günden bu yana devam eden gösteriler ile ilgili yazılı açıklama yapan Irak Bölgesel Kürdistan Yönetimi hükümeti, şu açıklamayı yaptı:

"Hükümet gösterileri her vatandaşın demokratik hakkı olarak görüyor ve haklarının korunmasını destekliyor. Ancak hükümet bazı yerlerde özellikle Süleymaniye sınırında gerçekleşen gösterilerde kirli yollara başvurmasını onaylamıyor. Kürdistan Bölgesi’nin içeresinde bulunduğu durumdan istifade edilerek düzenlenen gösterilerin, Kürdistan Bölgesi’nin elde ettiği siyasi statünün yıkılması için gerçekleştirilen planlara hizmet edeceğinin altını çizmek istiyor ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz."

RANYA'DAKİ GÖSTERİLERDE 5 KİŞİ ÖLDÜ, 80 KİŞİ YARALANDI

Ranya Sağlık Müdürü Taha Muhammed, Rudaw televizyonuna yaptığı açıklamada, bugünkü olaylarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 80 kişinin yaralanarak hastanelere kaldırıldığını söyledi.(DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 18:47

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