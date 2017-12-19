Üniversite dönem sonunda yeniden harç istedi

Hacettepe Üniversitesi Bakanlar Kurulunun harçlarla ilgili kararında yaptığı değişiklik sonucu öğrencilerden ek ödeme istedi. Öğrenciler tepkili.

Buse VURDU

Ankara

Hacettepe Üniversitesi 4 yıldan fazla okuyan öğrencilerden alınan harç parası için yeniden para istedi. Bakanlar Kurulunun harçlar ödendikten sonra açıkladığı karar nedeniyle üniversite yabancı dilde öğrenim gören artık yıl öğrencilerinden aradaki farkı ödemesini istedi. Dönem sonuna yakın istenilen ek harç parasına öğrenciler tepkili.

Üniversitelerde güz döneminin sonuna doğru gelinirken, Hacettepe Üniversitesi Bakanlar Kurulunun harçlarla ilgili kararında yaptığı değişiklik sonucu öğrencilerden ek ödeme istedi.

Yapılan değişiklikle birlikte öğrencilerden alınacak miktar, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücretinin bir buçuk katı olarak belirlendi. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, öğrencilere 15 Aralık günü gönderdiği e-posta ile katkı payı farklarının en geç 29 Aralık 2017 tarihine kadar yatırılmasını istedi. Değişiklik sonucu yabancı dil ile öğretim yapan bölümde okuyan ve dört yılı aşan öğrencilerin, dönem başında kayıt yaptırabilmek için ödediği miktara ek olarak yaklaşık 100 liralık katkı payı farkı ödemeleri gerekecek.

14 GÜNDE ÖDEMELERİ İSTENDİ

Evrensel'e konuşan bir öğrenci, “Gelen mailden beri kara kara düşünüyorum. Resmen sadece bir mail gönderme nezaketi sonucu benden 100 lira istiyorlar. Dönemin başında zar zor bulduğum ve ödediğim 200 lira harç, aylar sonra eksik bulunuyor ve dönemin sonunda ‘Bu yetmedi biraz daha ver ya da şimdiye kadar okuduğun okul yanar’ diyorlar” dedi. 15 Aralık günü gelen e posta ile 14 gün içinde üniversitenin istediği ile bakanlar kurulunun belirlediği katkı payı arasındaki farkı ödemelerinin istendiğine dikkat çeken öğrenci “Ailemden istemeye yüzüm yok, onlardan istemezsem isteyecek kimsem yok. Zaten okulu uzattığım için her türlü bursum kredim bitmiş. Ben şimdi bunca yıllık emeği 100 lira için çöpe mi atayım?” diye sordu. Yolundan yemeğine, barınmasından her türlü araç gerecine bir çok masraf olduğunu söyleyen öğrenci “Devlet üniversitesi ise bakanlar kurulunun bu kararına bırakın karşı gelmeyi bizimle eğlenir gibi son ödeme tarihinden birkaç gün önce duyuruyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 21:22

www.evrensel.net