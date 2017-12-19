Özel, Man Adası belgelerini Yıldırım ve Soylu'ya yolladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Man Adası belgelerini Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya özel kurye ile göndereceğini belirterek "İsteyene adrese teslim belge servis etme uygulamamızı başlattık. Bundan sonra da devam edecek." dedi.

'ADRESE TESLİM BELGE SERVİS ETME UYGULAMASINI BAŞLATTIK'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM basın kapısı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel, Man Adası belgelerini Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya özel kurye ile göndereceklerini belirterek "Soylu da Başbakan da belge istiyor. İsteyene adrese teslim belge servis etme uygulamamızı başlattık. Bundan sonra da devam edecek" dedi.

Elinde Binali Yıldırım'a ve Soylu'ya yazılmış iki resmi yazı olduğunu söyleyen Özel "İki belgede de kendi ifadeleri var. Yıldırım'a diyoruz ki 'Man adasında bu insanların hiçbirinin şirketi yok. Orada isimleri zikredilen Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarının hiçbirinin bir şirketi yok' şeklinde beyanınız olmuştur. Süleyman Soylu da 16 Aralık 2017'de 'Bakın bir gün dahi siyaset yapmasam namusum ve şerefim üzerine söylüyorum bu işin peşini ben ve arkadaşlarım bırakmayacağız. Bu Man Adası'nı ispat edeceksiniz. Genel başkanınız ispat edecek' demişti. Ziya İlgen'e ait olan imzalı kuruluş belgesini veya Ziya İlgen'in müdür olarak imza attığı belgeyi paylaşıyoruz. Birazdan kuryemiz elden hem başbakanlık hem İçişleri Bakanlığı özel kaleme teslim edecek" dedi.

O belgelerde işçi Ayşe’nin adı yok

'ŞANTAJÇI, İFTİRACI BİRİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KOLTUĞUNDA OTURAMAZ'

Konuşmasının sonunda Süleyman Soylu'nun "Kemal Kılıçdaroğlu' yalan söylüyor" ifadesini hatırlatan Özgür Özel "Soylu o çıkışından sonra daha da o koltukta oturamaz. Şantajcı, iftiracı, hakaretçi biri içişleri bakanlığı koltuğunda oturamaz. Orası görevini yapma yeridir" dedi. (DHA)

Diyarbakırlılar: Niye bizim oğlumuzun milyon dolarları yok?

Öğrenci gözünden birkaç ‘milyoncuk’

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 17:39

www.evrensel.net