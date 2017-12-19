Hükümet taşeron düzenlemesini KHK ile getirecek

Binlerce işçinin beklediği taşeron düzenlemesinin, KHK ile uygulamaya geçirilmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AKP MYK’da taşeron düzenlemesi de gündeme geldi.

ANKA’nın edindiği bilgilere göre, binlerce çalışanı ilgilendiren ve kamuoyunda taşeron olarak bilinen düzenlemenin yasa olarak mı yoksa KHK olarak mı geçirilmesi tartışıldı. Taşeron düzenlemesinin son halinin masaya yatırıldığı toplantıda, düzenlemenin KHK olarak 31 Aralık günü getirilmesi eğiliminin ortaya çıktığı öğrenildi. Öte yandan, Meclis’in TBMM Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinin ardından 9 Ocak’a kadar ara vermesi de kararlaştırıldı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)



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