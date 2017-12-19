Birleşik Metal-İş: Asgari ücret en az 2 bin 300 TL olmalı

Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretin en az 2 bin 300 lira olması gerektiği kaydedildi.

Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, sosyal bir devletin temel görevinin, işçisini korumak olduğunu hatırlatılarak, asgari ücretin en az 2 bin 300 lira olması gerektiği kaydedildi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Raporu’na göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Kasım 2017 için enflasyon (TÜFE) oranını yüzde 13 olarak açıkladığı ve buna göre asgari ücret vergi kaybı dahil, enflasyon karşısında alım gücünü yüzde 9.6 seviyesinde kaybettiği duyurulurken, aynı raporda; asgari ücretlinin, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre alım gücünü enflasyon karşısında (vergi dilimi kaybı dahil) ette yüzde 5.9; balıkta yüzde 18.9; kirada 6.6 oranında kaybettiği duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde ülkenin üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyümesinin basında geniş yer tutuğunu ancak asgari ücretlinin bu büyümedeki payından söz edilmediğini söyleyen Birleşik Metal-İş, asgari ücretlinin verdiği vergilerle, ülkenin yükünü sırtlandığını kaydetti.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması gereğinin altını çizen açıklamada, “Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, sosyal bir devletin temel görevinin, işçisini korumak olduğunu hatırlatırız. Bunun için de asgari ücretlinin milli gelirden adaletli bir pay alması gerekir. Öncelikle asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Sadece enflasyon artışı değil, enflasyon karşısındaki erimenin de telafi edilmesi ve mutlaka asgari ücretin geçim ücreti haline getirilmesi ve vergiden muaf olması gerekir. Bu nedenle asgari ücret en az 2 bin 300 lira yapılmalıdır” denildi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 16:06

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