İki apartman arasında ‘yüksek gerilim’

Rize Çayeli Eskipazar mahallesinde, 15 yıl önce 2 blok olarak inşa edilen 7’şer katlı ve 64’er daireli Altınbaş blokları arasında kalan ve üzerinden 31 bin volt akım geçen yüksek gerilim hattı direği korku salıyor. Binalara adeta yapışık halde yükselen, apartmanlarda oturanların uzanarak elleriyle dokunabilecekleri mesafede bulunan 40 metrelik direk, bina sakinlerine ecel terleri döktürüyor. Geçen ay yıldırım düşen direk mahallede büyük korkuya neden olurken çevredeki araç ve işyerlerine hasar verdi. Şans eseri o sırada kimsenin bulunmadığı alanda yaralanan olmadı. Binalar inşa edilmeden o alana dikilen direğin kaldırılması için imza toplayan mahalle sakinleri yıllardır bir sonuç alamadı.

‘KÖTÜ VE ÇİRKİN’

Eskipazar Mahallesi Muhtarı Muhammet Köse, direğin sadece bir mahallenin değil ilçenin sorunu olduğunu belirterek kötü ve çirkin halde 2 bina arasında kalan direğin kaldırılmasını istedi. Köse, “Gelen misafirler bu manzarayı hayretle karşılıyor. Belki bu direk yapılırken bu binalar burada yoktu. Ama şu an bu binalar burada yapıldı. Düşen yıldırım sonucu burada bir araç ve bir dükkan zarar gördü. Düşen yıldırımın etkisini gözlerimle gördüm. Bu ileride daha çok sıkıntı olacağının işaretidir. Bu direğin etrafında çocuklar oyun oynuyor. Yarın bu işin zararı daha büyük olur. Bu direğin buradan bir an önce kalkmasını bekliyoruz” dedi.

‘BU DİREK KALDIRILMALI’

Bina altında işyeri bulunan Aytaç Seymen de “Yıldırım çarptı, araçlar ve bizim iş yerinin camı kırıldı. Ya o esnada bir insan bir çocuk olsaydı altında ne olacaktı. İlla bir insan öldükten sonra mı bu direk buradan kalkacak?” diye sordu.

Direğin korku yarattığını anlatan Naciye Kara ise “Geçen gün yıldırım düştü etrafa hasar verdi. Bunu ‘Kaldırın’ diyoruz ama bizi duymuyorlar. Altında çocuklara salıncak yapacağım en sonunda. Yağmur yağınca herkes korkuyor. Direkten dolayı buradan ev almak istemiyorlar” ifadelerini kullandı. (DHA)

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