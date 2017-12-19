Dursun Özbek'ten Tudor, Terim ve seçim yanıtları

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Tudor'un görevine son verilmesi ve seçim kararı alınmasına dair konuştu, Fatih Terim sorusunu yanıtladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, olağanüstü genel kurul kararı almalarının nedenini 'Daha güçlü bir yönetim oluşturmak' olarak açıkladı.

Özbek düzenlediği basın toplantısında; "Yönetim Kurulu'nda eksikler vardı. İstifalar vardı. Dolayısıyla Mayıs 2018'e giderken, mevcut yönetimin daha güçlenmesi daha başarılı sonuçlar alması hasıl olmuştu. Bizim bugünden itibaren Mayıs 2018'e yürüyüşümüz çok kuvvetli olmak zorunda. Mayıs 2018 Galatasaray için çok kritik bir tarihtir. Artık kenetlenme zamanı. 20 Ocak'ta kim seçilirse seçilsin, geriye kalan Galatasaraylıların bir tane görevi seçilen başkanı etrafında birleşmektir. 2018 yürüyüşünde başkanın yanında olacağız. 2018'e daha güçlü bir yönetim ve daha güçlü bir camia ile girmeliyiz" dedi.

Dursun Özbek, "Seçimin Galatasaray'a faydalı olacağını ve hayırlar getirmesini diliyorum. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri'nin seçime katılmalarını ve iradelerini ortaya koymalarını diliyorum" açıklamasını da yaparken ayrıca şu ifadeleri de kullandı:

'BU SEÇİM, ŞAMPİYONLUK YARIŞINI ASLA ETKİLEMEYECEKTİR'

"Bildiğiniz gibi dün itibariyle iki tane önemli karar aldık. Birincisi; sayın Igor Tudor ile olan anlaşmamızı sona erdirdik. Diğeri ise Genel Kurul yapma kara aldık. Geçmiş dönemde toplanan imzalar Galatasaray'ın tüzüğünde var. O gün de yaptığım açıklamalarda söyledim, buna saygı duydum. Galatasaray yönetimi olarak, erken seçimin ne zaman yapılacağı tüzükte belirtilmiş. Bu seçime ihtiyaç hissetiğimiz için yapıyoruz. Bugünkü durumu yanlış değerlendirmemek lazım. 2 buçuk seneden beri olduğu gibi yönetim görevinin başındadır. Galatasaray için en iyisini yapacağımızdan, Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başarısını yukarı çekeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bugün de olduğu gibi mayıs ayında da şampiyonluğun en büyük adayıdır. Bu seçim, şampiyonluk yarışını asla etkilemeyecektir. Galatasaray için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Normal zamanda ne yapıyorsak, şu anda da aynısını yapıyoruz. Hatta daha güçlü, daha da iyisini yapacağız."

'HENÜZ KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM'

Özbek, "Yeni yönetim için şu ana kadar kimse ile görüşmedim. Seçim kararını henüz dün akşam aldık. Yürüşümüze katılacak kim varsa herkesle görüşeceğim. Galatasaray'a hizmet etme arzusunda kim varsa onlarla görüşeceğim. Şu tartışmayı da reddediyorum; Liseli vs gibi... Herkese kapım açık, herkesle görüşürüm. Huzur içinde Galatasaray beraberliği içinde Mayıs 2018'e gitmemiz gerekiyor. Bu olaylar Galatasaray'a yakışmıyor. Hizmetten kaçmamamız gerekiyor. Lütfen hizmete davet edilen kişiler hizmetten kaçmasın.

Bizim projelerimiz devam ediyor. Herkes süreci iyi değerlendirmek ve projelerini en iyi şekilde sunmak zorunda. Her kim seçime girecekse, başkan ya da yönetim olarak, kapımız açık. Gelsinler, herkese kapımız açık. Galatasaray'da şu devrin bitmesi lazım; ben bir seçileyim sonra bakarız, olmazsa mağdur durumunu oynarız. Bunları geçmemiz gerekiyor. Şunu asla kabul etmiyorum; o başkan böyle yaptı, şu başkan böyle yapmış, bu dönemler bitti. Bu tartışmaların Galatasaray'a beş kuruşluk faydası yok. Ben hiçbir zaman yönetimde karşılaştığım zorluklardan şikayetçi olmadım. Bu söylediklerim kayda geçsin. Gelecek yönetimin projelerini uygulamak için yeterli zamanın olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

'NEDEN GALATASARAY'A VURUYORSUN'

Özellikle Mayıs 2018'deki seçimlere gidilirken birliğin ve beraberliğin olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Özbek, şöyle devam etti: "Bugün gelinen durumda proje yapıyoruz. Onun orası öyle, burası böyle. Eleştirinin ötesinde hareketler oluyor. Galatasaray Başkanı'nı ve yönetimi yıpratmak isteyen mihraklar Galatasaray'a vurmaya başladı. Bizleri zora sokmak için bunlar yapılıyor. Galatasaray bunu haketmiyor. Neden Galatasaray'a vuruyorsun? Başkanı kişisel eleştirebilirsiniz, projeleri eleştirebilirsiniz, bunlardan yakınmadım. Başkan ve yönetimi yıpratalım derseniz orada bir dakika dur. Bu benim sözümdür. 20 Ocak'ta gelecek olan yönetimin sonsuz arkasında olacağım. Bu benim sözümdür. Bundan sonra seçilecek yönetim, zerre şüphe götürmeyecek şekilde yeni yönetimin arkasındayım'. Ben seçilirsem de arkadaşlar gelin beraber olalım, destek verelim."

'GALATASARAY'IN SEMBOLLEŞMİŞ İSMİ FATİH TERİM YIPRATILMASIN'

"Fatih Terim benim çok sevdiğim, Galatasaray'a müthiş hizmetler vermiş bir Galatasaraylı" diyerek Terim sorusunu yanıtlamaya başlayan Dursun Özbek şunları söyledi: "Şu periyotta 1-2 aydan beri Fatih Terim etrafında devamlı bir tartışma dönüyor. Bunun Fatih'e zarar verdiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın sembolleşmiş bir ismini neden biz yıpratıyoruz. Biz bütün bunları değerlendirip seçim yapmak durumundayız. Bu isimlerin yıpratılmamasını istiyoruz. Bırakın yönetim kurulu bunu değerlendirip kararını versin."

'TUDOR'A SONSUZ DESTEK VERİYORDUM...'

Son güne kadar Tudor'a sonsuz destek verdiğini de ifade eden Özbek, "Fakat Tudor öyle bir lince uğradı ki, o kadar baskı gördü ki işini iyi yapamamaya başladı. 9 puan öndeyken lince uğramaya başladı. Tartışmalar sertleşmeye başladı. Tudor da bu durumdan yorulmaya başladı. Görevli olan herkes Galatasaray'ın başarısı için çalışıyorlar. Bu başarı çizgisinden uzaklaşılıyor ise kimse kusura bakmayacak. Kim başarısız ise o gider" şeklinde konuştu. (İstanbul/DHA)

Galatasaray'da Tudor dönemi sona erdi, seçim kararı alındı

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 16:31

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