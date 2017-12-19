Cinsel istismar yaralama soruşturmasında ortaya çıktı

Bursa'da bir velinin öğretmeni bıçakla yaralama davasından, öğrenciye yönelik cinsel istismar çıktı. Öğretmene dava açıldı.

Bursa’da veli Necla K, kızının durumuyla ilgili tartıştığı Öğretmen T.D’yi bıçakladı. Konuyla ilgili savcılık soruşturması ise istismarı ortaya çıkardı. Öğretmen T.D. hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan dava açıldı.

Necla K. son dönemlerde ders çalışmayan ve okula gitmek istemeyen 4’üncü sınıf öğrencisi olan kızı M.K’nin sınıf öğretmeni ile konuşmak istedi. Necla K, kızıyla birlikte okula giderek sınıf öğretmeni T.D. ile görüştü. Görüşme sırasında Necla K. iddiaya göre, öğretmene, “Sen ne biçim insansın, sen çocuğa ne yaptın?” diyerek bağırdı. Daha sonra, çantasında bulunan bıçağı çıkararak, T.D’yi kolundan yaraladı.

Bursa Cumhuriyet Savcısı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Dördüncü Sınıf Öğrencisi M.K’nin ifadeleri istismarı ortaya çıkardı. M.K, ifadesinde öğretmenin kendisine kötü davrandığını, defalarca cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Sınıf Öğretmeni T.D. ise suçlamaları kabul etmeyip, “İddia edildiği gibi kafasına vurmadım, dokunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, il dışına tayin olan öğretmen T.D. hakkında “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan ağır ceza mahkemesine dava açtı. 15 yıla kadar hapsi istenen T.D’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (Bursa/DHA)

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