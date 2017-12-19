Yüksel'de 406’ncı gün: 6 kişi gözaltına alındı

Yüksel Caddesi'nde 406 gündür devam eden "İşimizi geri istiyoruz" eylemine müdahale eden polis 6 kişiyi darbederek gözaltına aldı.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi eylemi 286'ncı gününde devam ederken, Gülmen'in Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde başlattığı "işimizi geri istiyoruz" eylemi 406'ncı gününde devam etti.

İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapmak isteyen emekçiler Konur Sokak'ta toplanırken, sokağı kalkanları ve gözaltı aracı ile kapatan polis emekçilerin geçişine izin vermedi. Polis kalkanları önünde açıklama yapmak isteyen emekçiler, "Açlık grevinin 286. gününde Nuriye Semih işe geri alınsın" yazılı pankart açarak "Nuriye Semih işe geri alınsın" sloganı attı.



Açıklama başladığı anda müdahale eden polis pankartı yırttı. Kalkanlarıyla emekçilerin etrafını saran polis 6 kişiyi darbederek gözaltına aldı. Sokakta hazır bekletilen gözaltı aracına konulan emekçiler slogan atmayı sürdürdü. (Ankara/MA)



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