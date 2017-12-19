Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füze saldırısı

Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan el Yamama Kraliyet Sarayı'nı hedef alan bir füze saldırısı gerçekleştirdi.

Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füze saldırısı düzenledi.

Ensarullah Sözcüsü Muhammed Abülselam, Volcano 2-H tipi balistik füzenin Riyad'daki el Yamama Kraliyet Sarayı'nı hedef aldığını açıkladı.

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada füzenin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Reuters ise Suudi başkenti yakınlarında bir patlama sesi duyulduğunu ve göğe yükselen dumanların görüldüğünü duyurdu.

AFP de sarayda yetkililerin bütçe üzerine toplantı halinde olduğu sırada şiddetli bir ses duyulduğunu aktardı.

Riyad'ın batısındaki el Yamama, Suudi Arabistan Kralı'nın en büyük ofislerinin bulunduğu saray. Kraliyet mahkemesi de bu sarayda bulunuyor.

Volcano 2-H füzeleri ilk kez Temmuz ayında Husiler tarafından Yemen'de kullanılmıştı. Suudi Arabistan Volcano 2-H füzelerinin İran tarafından geliştirildiğini ve Husilere verildiğini öne sürüyor. Tahran yönetimi ise iddiaları reddediyor.

SUUDİ ARABİSTAN 2 YILDIR YEMEN'E HAVA SALDIRILARI DÜZENLİYOR

Suudi Arabistan, Mart 2015'ten bu yana Yemen'e hava saldırıları düzenliyor. Ülkede iki yıldır süren savaş ve abluka nedeniyle yaklaşık 21 milyon kişi insani yardıma muhtaç. İnsani krizinin pençesindeki Yemen'de, kolera salgınının da yaklaşık 885 bin kişiyi etkilediği düşünülüyor. (DIŞ HABERLER)

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