İsveçli hukukçulardan Türkiye’ye HDP eleştirisi

Demirtaş ve Yüksekdağ’ın duruşmalarını izleyen İsveçli hukukçular, Türkiye’deki ciddi hukuk ihlallerine karşı İsveç Hükümetinin tutum almasını istedi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ’ın duruşmalarını gözlemci olarak izlemek için Türkiye’ye giden İsveçli hukuçular, Türkiye’de gerçekleşen ciddi hukuk ihlallerine karşı İsveç Hükümeti’nin tutum almasını istedi.

Uluslararası Hukukçular Komisyonu İsveç Seksiyonu Başkanı Mai Greitz ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikael Westerlund, İsveç’in yüksek tirajlı gazetelerinden Svenska Dagbladet’te yayınlanan makalelerinde, duruşmalar için diğer ülkelerden gelen ve aralarında parlamenterler ile hukukçuların da bulunduğu uluslararası heyet içinde yer aldıklarını hatırlatarak, “İsteğimiz, gözlemciler olarak uluslararası asgari normlara uygun adil bir duruşma olup olmadığını değerlendirmekti. Savcılarla da iddiaları konuşmak istiyorduk” dediler.

‘TÜRKİYE GÖREVİMİZİ YAPMAMIZI ENGELLEDİ’

Ancak silahlarla donatılmış ve TOMA’lı polisler tarafından duruşma salonuna girmelerinin engellendiğini belirten Greitz ve Westerlund, “Türkiye duruşma salonuna girmemizi reddederek uluslararası gözlemciler olarak görevimizi yapmamızı engelledi. Uluslarası gözleşmcilerin duruşmalara katılmalarına izin verilmemesi güçlü kaygılara yol açtı” diyerek açık duruşmaların adil bir yargılamanın en temel unsurlarından biri olduğuna vurgu yaptılar.

“Biz, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a yönelik başlatılan duruşmalar için İsveç Hükümeti’nin hangi önlemleri aldığını bilmek istiyoruz” diyen hukukçular, İsveç Hükümeti’nin Türkiyeli yetkililerle yapacakları görüşmalerde uluslararası gözlemci heyetlerinin duruşmalara katılmalarının engellenmesini gündeme getirmesini istedi.

AKP’NİN HUKUK İHLALLERİ TARTIŞILDI

Geçtiğimiz hafta sonu da, AKP Hükümeti’nin gerçekleştirdiği hukuk ve insan hakları ihlalleri Uluslararası Hukukçular Komisyonu İsveç Seksiyonu Başkanı Mai Greitz de katıldığı bir seminerde sorgulandı.

Marksist Araştırmalar Merkezi ve SolKurd’ün Stockholm’de düzenlediği seminere Greitz’in yanı sıra Batman HDP Milletvekili Saadet Becerikli de konuşmacı olarak katıldı.

Becerekli, gözlemci olarak katıldığı duruşmalarındaki izlenimlerini “Çok kötü hazırlanan bir tiyatronun oynandığı gördüm. Daha duruşma başlarken savcı ve mahkeme heyetinin tutumundan bunu çok iyi anlıyorduk. Tiyatro oyununun sonucu önceden belliydi. Kendilerine gelen emir veya telkin doğrultusunda karar veriyorlar” diyerek aktardı.



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 15:22

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