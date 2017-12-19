İsveç'te Naziler serbest Nazi karşıtları tutuklu!

İsveç’te mahkeme, 30 Eylül’de Nazilerin ırkçı yürüyüşüne karşı eylem yapan Nazi karşıtlarına hapis cezası verirken Nazilere ceza vermedi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’te mahkeme, 30 Eylül günü İsveç’in Göteborg ilinde Nazi Kuzey Direniş Örgütü’nün (NMR) düzenlediği gösteriyi protesto eylemlerine katılan 8 ırkçılık karşıtını hapis cezasına çarptırdı. İki göstericinin de gözetim altında bulundurulmasını kararşlaştırdı. İsveç’in en saldırgan Nazi grubu olarak bilinen NMR’nin Yahudilerin kutsal günü olan Yom Kipur gününde Göteborg Kitap Fuarı’nın yakınında “Vatan hainlerine karşı ayaklan” parolasıyla göçmen ve Yahudi karşıtı ırkçı bir gösteri düzenlemesi tepkilere yol açmıştı.

Polisin barikatlarını yıkarak ırkçıların yürüyecekleri caddeye giren Göteborg halkı, NMR’nin yürüyüşünü durdurmuş ancak bu arada karşı göstericiler ve polis arasında yer yer arbede ve çatışma yaşanmıştı. Polis, gösteri sırasında aralarında Nazilerin de bulunduğu 50 kişiyi gözaltına almıştı.

IRKÇILIK KARŞITLARI TUTUKLANDI

Gözlatına alınan 23 Nazi serbest bırakılırken Savcı Mats Ihlbom, 11 ırkçılık karşıtı hakkında şiddetli çatışma çıkarmak ve memurlara yönelik şiddet girişiminde bulunmaktan soruşturma başlattı. Mahkeme, ırkçılık karşıtlarından 8’inin 3 ila 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına hükmetti. İki kişiye gözetim altında bulundurma cezası verdi. Bir kişinin cezasını erteledi.

İddianamede, sanıkların Göteborg Kitap Fuarı’nın yanındaki Liseberg semtinde toplanan NMR üyelerini korumak için kurulan barikatlara ve polislere saldırdıkları, taş, şişe, yumurta ve yanan meşaleler attıkları belirtiliyor.

‘SAPAN ALIŞKANLIKLARI VAR’ CEZASI!

En ağır cezalar tek başına İsveç’e gelerek sığınma talebinde bulunan iki gence verildi. 19 yaşındaki bir gence 9 ay hapis cezası verilirken, 2000 yılında doğduğunu söyleyen diğer sığınmacı, yetişkin kabul edilerek 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Her iki genç de, sapanla polislere taş fırlatmakla suçlanıyor. İddianamede “memleketlerinde sapan kullanma alışkınlıkları olduğu için taşları daha uzağa ve güçlü fırlattıkları” iddia ediliyor.

Gençlerin attıkları taşların kendisine isabet ettiğini belirten bir polis, ifadesinde “Taş vücudumun üst kısmına çarpınca yere düştüm. Daha sonra darbenin şiddetinden şoka girdim” diyor.

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