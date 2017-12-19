BES üyeleri hakkındaki asılsız ihbar ve soruşturmalara tepki

BES, Ankara Adliyesinde çalışan üyeleri hakkında asılsız ihbarlarda bulunulması ve bu ihbarlarla soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Ankara Adliyesinde çalışan Büro Emekçileri Sendikasının (BES) 4 üyesi hakkında “terör örgütleri ile ilişkisi olan avukatlara evrak verdikleri” şeklinde Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) asılsılz ihbarda bulunuldu. BES üyelerini "terör örgütleri" ile irtibatlandıran ve bazı avukatları da zan altında bırakan asılsız ihbarları dikkate alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise idari soruşturma başlattı. Buna tepki gösteren BES üyeleri adliye önünde bir araya geldi. BES Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mevlüt Çakmak, işyerlerindeki OHAL hukuksuzluklarına dikkat çekti. Sendika olarak Türkiye'nin dört bir yanında yargı emekçilerinin sorunları için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Çakmak, “Bir taraftan açlık sınırında ücret, diğer taraftan çalışma koşulları yargı emekçilerinin sağlığını tehdit eder durumda. Ankara Adliyesi çalışanları sabah kalktıklarında hangi adliyede çalışacaklarını bilmemenin huzursuzluğu içinde” dedi.

ASILSIZ İHBARA SORUŞTURMA AÇILSIN

Sendika olarak bu sorunlara ilişkin çalışma yürütürken Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yapılan asılsız ihbarlar nedeniyle 4 adliye çalışanı ve işyeri temsilcisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının idari soruşturma başlattığını aktaran Çakmak, "Ağır iş yükü altında işini yapmaya çalışan adliye çalışanlarının mesnetsiz ihbarlarla boğuşmak zorunda kalması hizmet üretimini de olumsuz etkilemektedir” dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığından ihbar yapan kişinin savcılığa çağrılarak ihbarlara dayanak olacak kanıt istemesini beklediklerini belirten Çakmak, bu kanıtlar sunulmadığı takdirde ihbarı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Çakmak “İhbarı yapan kişi sadece sendikamızı ve üyelerimizi hedef almamakta, Ankara Barosu üyesi binlerce avukatı da zan altında bırakmamaktadır” dedi. Başsavcılığa görüşme talebinde bulunduklarını belirten Çakmak, henüz cevap alamadıklarını söyledi. Çakmak, “Asılsız ihbarla adliye emekçileri hakkında soruşturma açılmasına son verilmelidir. İhbarı yapan kişi hakkında soruşturma başlatılsın” dedi.

YARGI EMEKÇİLERİNİN BASKISIZ GÜNÜ YOK

BES Genel Merkez Yöneticisi Aziz Özkan da işyerlerindeki OHAL baskısı ve ihbarlarla emekçiler hakkında başlatılan soruşturmalara tepki gösterdi. Özkan, “Yargı çalışanlarına baskı yapılmadığı gün yok. OHAL'in kaldırılması talebimizin ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Saraydan çıkan yargının yargı olmayacağını biliyoruz. Baskıyla yılmayacağız. 4 arkadaşımıza yapılan ihbar geçersizdir. suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 14:55

www.evrensel.net