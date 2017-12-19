Kılıçdaroğlu'dan erken seçim ve ittifak açıklamaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, erken seçim ve ittifak tartışmalarını değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmasına ilişkin "Tek adam rejiminin başlangıcını yaşıyoruz. Sarayda oturan bir kişi karar verecek, erken seçime gidilecek. Biz erken seçime hazırız" dedi. CHP Lideri, "Bugün için herhangi bir ittifak söz konusu değil. Demokrasiyi savunanlara evet deriz" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi adayları hakkında soruya "Çok güzel bir adayımız olacak. Birden fazla isim var" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, Afrin'e operasyon iddiaları için "Türkiye için tehdit oluşturuyorsa yapılır" dedi. CHP lideri, Bahçeli'yi eleştirirken "Biz yerliyiz milliyiz. Biz milliyetçiliğimizi Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na yazmışız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Reza Zarrab aleyhine tek bir cümle kurmadığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Man Adası belgeleri içinse "Bunun bir şirket satışı olduğu söylendi. Kim söyledi? Erdoğan söyledi. Bu şirket satışı kime diye sorduk. Bu ana kadar cevabını almış değiliz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

MESUT YILMAZ'IN OĞLUNUN CENAZESİNDEKİ FOTOĞRAF KARESİ

''Evlat acısı acıların en büyüğüdür o acıyı yaşayan bir baba olarak evlat acısının ne anlama geldiğini biliyorum. Sıralı olmayan ölüm her zaman acı getirir. Mesut Yılmaz'ın saygın bir devlet adamı kimliği vardır. Dün de cenaze törenine katıldık. Bir rahatsızlığının olmasının yol açtığı bir ölüm.

Sıradan Sayın Erdoğan geliyordu geldi yerine geçti benim açımdan çok fazla bir şey ifade etmiyor. İfade etmiyor derken Sayın Erdoğan'ın cenazeye gelmesi de tabii önemli bir şey."

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Erken seçim için şartlar olgunlaştı mı? Erken seçim şartları kimin için olgunlaştı? Erken seçim kamuoyunun beklediği, 'erken seçim kaçınılmazdır' diye oturup tartıştığı bir seçim süreci değil. Tek adam rejiminin başlangıcını yaşıyoruz. Sarayda oturan bir kişi karar verecek erken seçime gidilecek. Biz erken seçime hazır mıyız? Hazırız.

EKONOMİ DAHA DA KÖTÜYE GİDECEĞİ İÇİN ERKEN SEÇİMİ DÜŞÜNÜYORLAR

Ekonominin daha da kötüye gideceğini düşündükleri an erken seçime giderler. Ekonomi kötüye gidiyor. Eğer siz 15 yılda bir grup çevreye 620 milyar lira faiz ödüyorsanız sadece yurtdışına 146 milyar dolar faiz ödüyorsanız o ülkenin beli doğrulamaz. Bu geliri çiftçi almıyor emekli memur sanayici almıyor kim alıyor bu parayı? Biz hazırız seçim sırasında neleri söyleyeceğimiz hazır.

SEÇİM BARAJI VE İTTİFAK TARTIŞMALARI

Sayın Bahçeli'nin bu yöndeki açıklaması bence demokrasi açısından doğru. Ama hükümet bunu tercih etmeyecektir. Bahçeli bir çıkış yaptı acaba seçim barajı düşürülür mü diye ama yüzde 10 seçim barajını koruyacağız dediler.

Önümüzdeki süreç zaten bir ittifak süreci olacak. Tek adam rejimi, demokratik parlamenter sistem. Biz demokrasiden yanayız. Saray çevresi demokrasiden yana değil. Kim açık ve net demokrasiden yana tavır koyacak bu önemli. Türkiye Ortadoğu ülkeleri gibi olmalı diyorlarsa o çerçevede oturur düşünür ve kararlarını verirler. Ben hiçbir ülkücünün otoriteden yana olduğuna inanmıyorum. Demokrasi ülkücülerin olmazsa olmazıdır. Ülkücüleri ve milliyetçiler demokrasiden yana tavır alan gruplar olarak görüyorum. Bugün için herhangi bir ittifak söz konusu değil. Demokrasiyi savunanlara evet deriz. Kim demokrasiyi savunuyorsa demokrasiden yanaysa yargı bağımsızlığından yanaysa elbette nasıl reddedebiliriz.

AB İLE İLİŞKİLER

Niye fasıl açmalarını bekliyoruz oturalım biz açalım bütün düzenlemeleri yapalım AB'ye kardeşim ne konuşuyorsunuz biz hepsini yaptık zaten diyelim.

CHP'Lİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

Her belediye başkanı hakkında inceleme de soruşturma da yapılabilir. Hiçbir zaman inceleme yaptılar diye özel bir eleştiri getirmedik. Olabilir dosyaları isterler soru sorarlar cevap verilir. İçişleri Bakanı'nın saydığı unsurların tamamında belediye başkanımız hakkında takipsizlik kararı verilmiş verilmese zaten bir şey demeyiz. Beraat ettiği konu yeniden soruşturuluyor. Danıştay da soruşturulmasına gerek yoktur kararı veriyor. Battal Bey bana dosyayı teslim etti. Mahkeme kararı var nasıl ikna olmayacağım? Yargı kararı kesinleşmiş. Siz Man Adası'nı tartışmadan uzak tutmak için böyle bir olaya başvuruyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nu neden bundan uzak tutacaklar? Belediye başkanlarının üzerinde baskı var. Bizim belediye başkanlarımızı baskılayarak onları iş yapamaz hale getirmek istiyorlar. Amaçları bu. İnadına bütün belediye başkanlarımız kendi belde halkına her türlü hizmeti vereceklerdir. Yolsuzluk varsa bize söylesinler, biz gideriz üstüne. Bir rezidansta kızımın 73 metrekarelik bir dairesi var. Değeri kaç lira gitsinler baksınlar. Gider başka yerden alır.

'1 KURUŞLUK BİR TORPİL VARSA SİYASETİ BIRAKIRIM'

1 kuruşluk bir torpil varsa ben siyaseti bırakırım. Mal varlığımı araştırın diyorum araştırmıyorlar. Niye araştırmıyorlar? Siyasi manevra da Binali Bey yapsın. Niye siyasi manevra yapmıyorlar? Gelin kardeşim eniştemin benim mal varlığımı araştırın desin. Neden korkuyorlar onlar korkuyorlar. Kızımın dairesi orada kızıma dedim şu basın mensuplarını çağır bir görsünler. Bekar bir kız girişi çıkışı kontrollü olduğu için oradan alındı. Belediye otobüsünün gitmediği bir yer. Benim boğazımdan aşağı haram lokma inmez. Onun çocukları mal varlığını açıklamıyor. Battal Bey'in eşi ön seçimle geldi. Kontenjandan gelmedi ki. Kızım tazminat davası açtı kazandı zaten kendisi avukat. Kızıma kesinlikle hiçbir CHP'li belediyenin davasını almayacaksın dedim. Bir ticari ilişki kesinlikle olmayacak. Sıradan vatandaş gelirse onun davasına bakacaksın o kadar. Bunların hepsine dikkat ediyoruz. Benim kızım avukat mütevazi daire alıyor NTV'ye de söyleyelim gitsin çekim yapsın orada. Bir sefer gittim evine bu kadar sıradan bir ev nasıl olur da milyon dolarlık versinler 1 milyon dolar hemen verelim. Hatta 500 bin dolar veya 100 bin dolar versinler hemen verelim.

CHP'li belediyelerde hiçbir şey yok verilmeyecek hesapları mı var? Hepsinin hesabı veriliyor. Ayıp olan şu Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat, doğrudan doğruya yargıya ve bürokrasiye talimat vererek onları kendi özel intikamını alması için aracı kılması yani devleti şantaj baskı unsuru olarak kullanıyor asıl acı olan bu. Kendisi acz içinde. O makamda oturan zat acziyetini baskı kurarak gidermeye çalışıyor. Onun baskısı bize vız gelir.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN KILIÇDAROĞLU'YA YÖNELİK 'SEN BİTTİN' SÖZÜ

Ona yanıt vermedim yanıt vermeye değmez çünkü en azından benim muhatabım olmaz ama parti sözcümüz ağzının payını verdi. Kalkacak beni tehdit edecek devletin gücünü kullanarak kim oluyorsun, sen kimsin beni tehdit ediyorsun? FETÖ ile irtibatı da soruldu. Özgür Bey açıklayacak zaten. Bir kişi çok sık parti değiştirirse o kişinin kişiliği her zaman tartışma konusu olur. Özgür Bey gensoru tarihine kadar süre verdi. Düne kadar Erdoğan hakkında ağıza alınmayacak her şeyi söyleyen bir adam nasıl gelir de İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturur? Dün söylediğini bugün nasıl yalarsın? Bunlar kendi çukurlarında debelenip dururlar.''

MAN ADASI'NA PARA TRANSFERİ

Bir para transferi var mı? Var. Bu Mustafa Erdoğan ile ilgili SWIFT. Gönderici Türkiye Halk Bankası. Paranın miktarı her şeyi burada yazılı. Para çıkıyor. Alıcı da var gönderici de var. Bu para bir şekliyle gidiyor geliyor. Bunun bir şirket satışı olduğu söylendi. Kim söyledi? Erdoğan söyledi. Bu şirket satışı kime diye sorduk. Bu ana kadar cevabını almış değiliz. Bellway Limited'in sermayesi 1 sterlin. Para transferi 15 milyon dolar. Nasıl oluyor bu? Belgeler sahtedir dediler birisi de sarayın avukatı onu da baroya şikayet ettik belgeyi görmeden nasıl sahtedir der? Bu şirket satışıdır dediler peki hangi şirket? Man Adası'nda niye şirket kurarsınız siz? Kılıçdaroğlu tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak zorundadır. Şirketin adını bana söylemek zorundadır. Kime sattınız bu şirketi?

BU BELGELER SİZE NASIL GELİYOR?

Bize çok belge gelir. Bazen posta ile bazen elden verilir. Hiçbir belgeyi check etmeden kullanmayız. Önce dekontlar geldi sonra SWIFT kayıtları geldi. Yüzde 100 doğru. Bunlar da sahte olabilir dedik başka kanallardan da check ettik. Balbey Limited'in internet sitesine girdik. Benim adım nasıl Kemal ise bunların hepsi yüzde 100 doğru. Şimdi araya devletin istihbarat teşkilarını sokuyorlar. Bu ülkede namuslu on binlerce bürokrat var. Hırsızlığı yolsuzluğa tamammül edemeyen insanlar var. Bir açıklama yapıldı Erdoğan'ın yakın akrabalarının Man Adası'nda şirketleri yoktur dediler. Bakın Ziya İlgen'e ait şirket darbeyi öğrendiği enişteye ait. MASAK'ı emniyet istihbaratı Sermaye Piyasası Kurulu'nu göreve çağırıyoruz.

CHP'NİN 2019 SEÇİM STRATEJİSİ

Seçmene demokrasiyi savunun diyeceğiz. Yargı bağımsız değil. Üniversiteler özerk değil. Türkiye hala Olağanüstü Hal ile yönetiliyor. Niçin? Parlamento büyük ölçüde devre dışı bırakıldı. Seçimle gelen milletvekili hapse atıldı. Milletvekilleri hapiste. Milletvekilleri yargılanabilir ama siz insanları alıyorsunuz hapse atıyorsunuz. Bu ülkenin insanı fakirleşti. Çiftçi fakirleşti işçi öyle memur öyle. Özellikle bu Man Adası'na gidip oralarda para transferi yapanlar bu ülkeye ihanet içerisindedirler.

Başbakan'ın da işine gelmiyor onun da çocukları bu işin içinde. Bir tane belge göstereyim SGK'nın terörden mağdur olan birisne bağladığı aylık 221 lira 40 kuruş. 221 lira ile kim nasıl geçinecek? Suriyelilere 30 milyar dolar harcamışlar nereye harcamışlar. Bir belge daha göstereceğim altında yardım olarak dağıtıldığı düşünülen miktar yazıyor. Dağıttıysanız dağıtmışsınızdır. Miktar 11 milyar. 11 katrilyon. Devlet gayriciddi. Konuştukça batıyorlar. Benden de korkuyorlar çekiniyorlar üstüme geliyorlar niye konuşuyor diye. Soruma yanıt vermiyorsun. Düşünür mü devlet yardım yapmışsan yapmışsın yapmamışsan yapmamışsın. Binali Yıldırım'ın Meclis'te yaptığı konuşma Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir yakınını o adadaki şirket yok dedi. Beni kandırdılar diyecek. Saray seni de kandırır yanıltır.

CUMHURBAŞKANI ADAYINIZ KİM OLACAK?

Çok güzel bir adayımız olacak. Biz diğer partiler gibi değiliz otururuz tartışırız ondan sonra bir karar veririz. Birden fazla isim var.

BELEDİYE BAŞKANI ADAYI KRİTERİNİZ NEDİR?

Bir her kuruşun hesabını vatandaşa verecek iki kazandığı andan itibaren partili değil belde halkına hizmet eden kişi haline dönüşecek. Herkese eşit hizmet götürecek. İlke olarak milletvekillerinin kendi görevlerini yapmalarını isteriz. Yerel seçimde aday için halkın nabzı tutulur. İstanbul'u da Ankara'yı da alacağız göreceksiniz. Kent kültürünü öyle bir yerleştireceğiz ki bizim belediye başkanlarımızın olduğu yerler suç oranının en az olduğu yerlerdir.

'SAYIN BAHÇELİ ARADA BİR OLDUKÇA SERT AÇIKLAMALAR YAPIYOR'

Muhalefet partilerinin birbirlerini eleştirmelerini doğru da şık da bulmam. Sayın Bahçeli arada bir oldukça sert açıklamalar yapıyor ama cevap vermiyoruz. Asıl eleştirilmesi gerekenler ülkeyi yönetenler. Demokrasiden yana tavır takınıyorsa başımın üstünde yeri var. Ama sarayın rejimini tanıyorum diyorsa kendisinin bileceği iş. Biz yerliyiz milliyiz. Biz milliyetçiliğimizi Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na yazmışız.

KUDÜS KARARLARI

Trump'ın bütün dünyada BM'de yalnız kalması çok değerli bir olay. Bu karar 1969'lardan beri hep alınır. 2017 yine aldık aynı kararı gereğini yapın. Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde İsrail'in başkenti boş. Niçin Tel Aviv yazmıyorlar? Senin büyükelçiliğin Tel Aviv'de. Niye yazmıyorsun? İsrail'i terör devleti diye tanımlıyor niye büyükelçini çekmiyorsun? İsrailliler Türkiye'ye vizesiz gelirler biz İsrail'e vize ile gideriz. 1969'lu yıllardan beri Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu söylenir ama hiçbirisi orada büyükelçilik açmış değil. Mavi Marmara saldırısı gibi 20 milyon dolara Türkiye'nin itibarını sattılar. Gazze'de abluka kalkmadan kabul etmem demiştim tükürdüklerini yaladılar. Sen orayı terör devleti ilan ediyorsan derhal kusura bakma ben geri çekiliyorum diyeceksin. İslam İşbirliği Teşkilatı bildirisine derhal sözcüğünü koydular. Niye bunu yapıyorlar? Emin olun bilmiyorum. Bunu yapmak için devlet deneyimi olmaması lazım. Erdoğan 5 Ocak 2016'da İsrail'e ihtiyacımız var açıklaması yaptı. Koskoca Türkiye Cumhuriye Devleti'nin terör devleti olarak tanımladığı İsrail'den ne ihtiyacı var? Sen neden İsrail'e muhtaçsın? Oturacaksın adam gibi ya Filistin'in yanında yer alacaksın ya İsrail'i dışlayacaksın.

Kararı alan kim Trump? Trump'la ilgili ne söylediler? İkiyüzlülük bir devlete hayır getirmez. Açık ve net olacaksınız kararlarınızı öyle vereceksiniz. Çok konuşuyorlar hiçbir şey yapmıyorlar. Dışişleri bürokrasisini tamamen devredışı bıraktılar. Basın toplantısını İbrahim Kalın yapıyor. Hangi birikimle yapıyor? Devlet şu anda yok.

AFRİN'E OPERASYON İDDİALARI

Türkiye için tehdit oluşturuyorsa yapılır. Türkiye gerekli güvenlik önlemlerini almadı. Süleyman Şah Türbesi'ni sordum neden kaçırdınız Sayın Binali Yıldırım şartlar bizi zorladı dedi. Kendi topraklarını terk eden... 18 ada Yunanistan sordum 18 ada 1 kayalık nasıl olur da siz savunmuyorsunuz? Şu anda işgal altında. Bunlar gayrimillidir. Bunlar Süleyman Şah'ı 18 adayı teslim ettiler.

ABD'DEKİ HAKAN ATİLLA DAVASI

Reza Zarrab gibi bir sahtekar var bakanlarına rüşvet dağıttı. Merak ediyorum sarayda oturan zat Reza Zarrab aleyhine neden tek cümle kurmaz. Bu şarlatandır diye bir cümle kursun. Reza Zarrab için Amerika'ya nota verildi Hakan Atilla için verilmedi. Kılıçdaroğlu Bahçeli gibi olsun o zaman rahat eder yoksa başı belaya girer diyorlar. Reza Zarrab sahtekardır diye niye bir cümle kullanmıyor?

DENİZ BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMU

Durumu iyiye gidiyor. Almanya seyahatim olacak Türklerin Almanya'ya göçünün yanlış hatırlamıyorsam 50. yılı ile ilgili özel bir program yapılır oraya katılacağım. Deniz Bey'i ziyaret edeceğim umarın kısa süre içinde sağlığına kavuşur. Deniz Bey hayatını siyasete adamış bir kişi.'' (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 14:18

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