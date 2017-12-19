Kaldırımda yürürken başına kalıp demiri düştü
19 Aralık 2017 13:37
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaldırımda yürüyen genç kadının başına inşaattan kalıp demiri düştü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaldırım üzerinde yürüyen 19 yaşındaki Begüm K.'nin başına, inşaattan kalıp demiri düştü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Arkadaşyla buluşmak üzere, Kasımefendi Caddesi'nde kaldırımdan yürüyen Begüm K., 2 katlı inşaatın önünden geçtiği sırada 2'nci kattan 4 metre uzunluğundaki demir, başına düştü.
Yere düşen genç kadının yardımına inşaat işçileri yetişti. Haber verilmesi sonucu gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Begüm K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Bursa/DHA)
Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 13:52
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