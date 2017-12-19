ABD: Vize randevusu için en erken tarih Ocak 2019

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıkladı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıkladı.

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 2019 Ocak ayından önceki randevu tarihlerinin dolu olduğu, ancak ABD'yi ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize işlemleri için 2019'un Ocak ayından itibaren randevu alabilecekleri belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Casusluk' ve 'Türkiye hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından tutuklanması sonrası ABD Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yapmış, “Çalışanlarımıza yönelik temelsiz ve kaynağı belirsiz iddialar, bizim uzun dönemli ortaklığımızı baltalamakta ve bu ortaklığın değerini azaltmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

8 Ekim tarihli açıklamada, “Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD Hükümeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ABD Misyonu'nun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır” ifadeleri kullanılmıştı. Türkiye'den de aynı şekilde yanıt gelmişti.

Erdoğan’ın ‘kendi başına karar aldı’ diyerek vize krizinin faili olarak ABD Büyükelçi John Bass’ı sorumlu tutmuş, önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ardından da Büyükelçi John Bass’tan iddiaları reddetmişti.

Vize uygulamasını askıya alma kararının Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı’yla eş güdümlü alındığını söyleyen Nauert, “Büyükelçimiz işleri kendi başına yapmaz. Türkiye’de yaptığı işten de gurur duyuyoruz. Vize krizinin aşılması tutuklanan yerel çalışanlarımızın avukatlarına erişim izni vermeleri iyi bir başlangıç olur” demişti.

Bu açıklamaın ardından Erdoğan’a yanıt veren Bass ise “Vize hizmetlerini durdurma ABD hükümeti tarafından alınan karardır. Hiçbir çalışanımızı yargıdan kaçırmıyoruz. Topuz’un neden tutuklandığına ilişkin hala yanıt alamadık” demişti.

Başbakan Binali Yıldırım ise sağduyuyu elden bırakmayacaklarını belirterek “Temennimiz iki müttefik arasındaki ilişkilerin kısa sürede normale dönmesidir” demişti.

Süreç içinde gerçekleştirilen temaslarda krizin çözümü yönünde çaba gösterilmişti. (HABER MERKEZİ)

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