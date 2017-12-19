ALİKEV’e destek olduğu için Turkcell kovmuştu, iade edildi

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Alper Mertoğlu, Turkcell’e açtığı işe iade davasını kazandı. Turkcell, Mertoğlu’nun işine Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na destek olduğu için son vermişti.

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Alper Mertoğlu’nun, Turkcell’e karşı açtığı işe iade davasının ilk duruşması Anadolu Adliyesi 8. İş Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na (ALİKEV) destek amacıyla kampanya düzenlediği gerekçesiyle Turkcell tarafından işten atılan Mertoğlu’nun işe iadesine karar verdi.

Karar sonrası Evrensel’e açıklama yapan Mertoğlu, “Turkcell yönetimi kendilerini oraya getirenlerin gözüne girebilmek için beni işten attı. Ali İsmail Korkmaz isminden rahatsız oldukları, bunu hazmedemedikleri için böyle bir karar verdiler. Bu davayı kazanmayı düşündüklerini zannetmiyorum, nihayetinde kaybettiler” diye konuştu.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK) ise adliye önünde bir açıklama yaptı. İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri., Cevahir Efe Akçelik, ““Kurumsal” kimliklerinin arkalarına saklanarak, Türkiye’de yaşanan hukuksuz uygulamaları kendilerine örnek alanlar, iktidar baskısından çekinerek bu kararları verenler bu hukuksuzluğa derhal son vermelidirler. TMMOB bir kez daha hatırlatıyoruz, tarikat ve cemaatler aracılığıyla tüm topluma yayılmaya çalışılan bu yozlaşmaya karşı mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Ensar Vakfının en büyük sponsorlarından olan Turkcell, Gezi Direnişi sırasında, dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın anısını yaşatmak için kurulan ALİKEV adına çocukların eğitimi için kampanya düzenleyen Alper Mertoğlu’nu ‘güven ilişkisini ortadan kaldıran davranışlarda bulunduğu’ gerekçesiyle, tazminatsız işten atmıştı. Turkcell, Mertoğlu’nun ‘güven ilişkisini ortadan kaldıran davranışlarda bulunduğu’ gerekçesini göstermişti. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 14:23

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