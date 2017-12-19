Arjantin’de emekçiler, emeklilik hakları için direniyor

Arjantin’te muhafazakar hükümetin emeklilik hakkına saldıran yasa tasarısına karşı yapılan genel grev direnişe dönüştü.

Arjantin’de mecliste görüşülen emeklilik yasasında değişiklik tasarısını engellemek için sendikalar pazartesi günü genel grev ilan ederken yüz binlerce emekçi de onlarca kentte sokağa çıktı. Başkent Buenos Aries’te ise meclis binasına da yürüyenlere polis saldırdı, gösteriler direnişe dönüştü. Yer yer çatışmaların da yaşandığı protestolar gece saatlerinde de devam etti. Yerel basına göre en az 60 kişi gözaltına alındı ve onlarca kişi yaralandı.

MUHAFAZAKAR HÜKÜMETTEN SALDIRI YASALARI

Latin Amerika ülkesi Arjantin’de, sağcı ve neoliberal Mauricio Macri hükümetinin işçi ve emekçi haklarına yönelik saldırıları sürüyor. Önceki gece mecliste görüşülen emeklilik yasası değişikliği de bu saldırılardan biri. Yasa tasarısında emekli maaşlarına yapılan zamların ‘ayarlanması’nda değişikliğe gidiyor ve bu değişiklikle mevcut durumda mart 2018’de emekli maaşlarına yüzde 12 zam yapılacakken yeni tasarı hayata geçirilirse zam yüzde 5.7’ye düşecek. Arjantin medyasına göre değişiklikten ilk etapta 17 milyon emekli etkilenecek. Hayatları boyunca çalışarak emeklilik hakkı kazananları “ayrıcalıklı bir sınıf” olarak niteleyen hükümet ise bu kesintiden yılda 150 milyon peso (yaklaşık 8.6 milyon dolar) kazanmayı planlıyor.

Bir başka değişiklik ise emeklilik yaşınının yükseltilmesi. Yeni tasarıya göre bazı durumlarda, özel sektörde çalışan erkek işçilerin emeklilik yaşı 65’ten 70’e kadar yükseltiliyor.

EMEKÇİLER GENEL GREVLE YANIT VERDİ

Hükümetin emeklilik hakkına saldırısı karşısında Arjantinli işçi ve emekçilerin yanıtı ise grev oldu. Sendikal örgütlülüğün kıtanın diğer ülkelerine göre yüksek olduğu ülkede sendikalar, tasarının mecliste görüşüldüğü gün olan pazartesi günü için genel grev ilan etti, çok sayıda kentte de kitlesel yürüyüşler düzenlendi. Yürüyüşlerde hükümete tasarıyı geri çekme, milletvekillerine de ‘hayır’ oyun kullanma çağrıları yapıldı. Merkezi eylemler dışında mahallelerde halkın tencere ve tavalarıyla hükümeti protesto ettiği öğrenildi.

EYLEMLER DİRENİŞE DÖNÜŞTÜ

Başkentte ise yüz binlerce kişi meclis binasına yürüdü. Hükümet ise polisi emekçilere saldırtmayı tercih etti. Gaz bombalarıyla saldıran polislerle emekçiler arasında çatışmalar çıkınca gösteriler direnişe dönüştü. Arjantinli emekçiler tüm saldırılara rağmen sokaklardan çekilmeyerek gece geç saatlere kadar eylemlerine devam etti. Yaşananları takip eden çok sayıda gazeteci de polisin saldırısına uğradıklarını açıkladı. Eylemlere sendikaların yanı sıra kitle örgütleri ve muhalefetteki siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Öte yandan muhalefet partilerinin görüşmeleri durdurma çağrısı da hükümet tarafından reddedildi.

Tasarı ilk olarak geçtiğimiz Perşembe günü meclis gündemine alınmış ancak yine kitlesel eylemler nedeniyle görüşmesi ertelenmişti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 13:09

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