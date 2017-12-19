DTK Eş Başkanı Leyla Güven’e, SEGBİS ile savunma yapan Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle 3 ay hapis cezası verildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 25 Kasım 2016'da Mardin'de tutuksuz yargılandığı davaya SEGBİS yoluyla katılarak savunma yaptığı sırada fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven’e 3 ay hapis cezası verildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşmaya izleyici olarak katılan Güven hakkında “Gizliliğin ihlali, ses ve görüntülerin kayda alınması" suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, Mardin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nün yaptığı açık kaynak araştırması raporunda, duruşma salonunda çekilen fotoğrafının ilk olarak Güven’e ait sosyal medya hesabında paylaştığı ileri sürüldü. Güven’in fotoğrafı başka bir yerden kopyalayıp paylaştığı yönündeki ifadesine yer verilen iddianamede, kamera kayıtlarında Güven'in aynı gün Mardin Adliyesi'nde olduğunun tespit edildiği ve fotoğrafı nereden kopyaladığını belirtmediği için iddianamede belirtilen sevk maddelerince cezalandırılması istendi.

CEZA ERTELENMEDİ

Mardin 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılarak 16 Kasım’da Diyarbakır’da gözaltına alınan Güven, talimatla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Mahkeme, Güven’in avukatının davanın esasına ilişkin beyanlarını beklemeden 22 Kasım’da kararını açıkladı. Güven’in üzerine atılı “ses ve görüntülerin kayda alınması” suçunu işlediğinin sabit olduğunu söyleyen hakim, suçun işleniş şekli ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, meydana gelen zararın büyüklüğü göz önüne alınarak Güven’e 3 ay hapis cezası verdi. Güven’e verilen ceza ertelenmedi.

Karardan bir hafta sonra gerekçeli kararı açıklayan hakim, Demirtaş’ın ifadesinin alındığı sırada Güven’in duruşma salonunda bulunduğu belirtilerek devamında şu ifadelere yer verdi: “Duruşma sonrasında suça konu görüntülerin sanık tarafından www.ensonhaber.com sitesinde paylaşıldığı, sanıktan önce görüntü paylaşımının yapılmadığı, bu nedenle sanık savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vicdani kanaatine varılarak sanık savunmasına itibar edilmemiş, sanığın kastının yoğunluğu, suçun işleniş şekli, görüntülerin sanal medyada paylaşılması göz önüne alınarak sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak hapis cezası ile cezalandırılmasına, tekerrüre esas sabıka kaydı nazara alınarak TCK 50,51,62, ve CMK 231. Maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir” denildi.

SON SÖZ İSTİNAF MAHKEMESİNİN

Güven’in avukatı Reyhan Yalçındağ, yerel mahkemenin verdiği kararın yasaya ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle Antep Bölge Adliyesine İstinaf başvurusu yaptı. Yerel mahkemenin verdiği hükmün onaylanması durumunda hapis cezası ertelenmeyen Güven, cezaevine girecek. (Mardin/MA)

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