Demirtaş’ın davası ‘güvenlik’ gerekçesiyle Ankara’ya alındı

Yargıtay, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasını Diyarbakır'dan Ankara'ya nakletti.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği iddiasıyla Diyarbakır’da açılan davayı, “Kamu güvenliği için tehlike” oluşturacağı iddiasıyla Ankara’ya nakletti.

Tutuklu Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında HDP binalarına yönelik saldırılara ilişkin 9 Eylül 2015’te yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “hakaret” ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Demirtaş hakkında açılan bir davada ilk kez müdahillik talebi kabul edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “müşteki” olarak yer alıyor.

‘GÜVENLİK’ İÇİN NAKLEDİLDİ

Bugüne kadar 5 duruşması görülen davaya katılmayan Demirtaş, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği dilekçelerde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmak istemediğini, duruşmada bizzat bulunarak savunma yapma talebinde bulundu. Mahkeme bunun üzerine 6 Temmuz’da verdiği arar kararda, Demirtaş’ın savunmasının alınabilmesi için mahkemeye getirilmesini istedi. Daha sonra bu kararından vazgeçen mahkeme, davanın “güvenlik” gerekçesiyle başka bir ile nakledilmesi için dava dosyasını Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdi.

'DEMİRTAŞ'IN DİYARBAKIR’DA OLMASI KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ’

Demirtaş’ın avukatları, 21 Kasım’da görülen davanın 5’inci duruşmasında mahkemenin nakil talebini eleştirerek, talebinin kamu güvenliği açısından mı yoksa müvekkili Demirtaş’ın güvenliği açısından verildiğinin belli olmadığına dikkat çekti. Hakim ara kararında, nakil talebinin reddedilmesi yönündeki talep ile ilgili olarak, “Diyarbakır ilinin sosyal, kültürel ve siyasal yapısı, sanığın bulunduğu konum dikkate alınarak, halen başka bir suçtan tutuklu olarak Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan sanığın Diyarbakır ilinde hazır edilmesi ve bu şekilde savunmasına başvurulmasının kamu güvenliği açısından tehlike olabileceği dikkate alınarak bu husustaki talebin bu aşama reddine” dedi.

ANKARA’YA NAKLEDİLDİ

Davanın nakil talebini inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 4 Aralık'ta verdiği kararda davanın Diyarbakır’da görülmesi durumunda, “Kamu güvenliği için tehlike” oluşturacağı gerekçesiyle Ankara’ya nakledilmesine karar verdi.



Yargıtay, daha önce de HDP Eş Genel Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı davayı “güvenlik” gerekçesiyle Ankara’ya nakletmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin aldığı nakil kararı ise şöyle: “Sanık Selahattin Demirtaş hakkında 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçundan Diyarbakır 4. Asliye Mahkemesi’nde görülmekte olan 2017/52 esas sayılı kamu davasının (CMK’nin 19/2 maddesi kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtay’dan ister.) Asliye Ceza Mahkemesi’ne nakline, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 04.12.2017 tarih 2017/6384 esas 2017/5140 kararı sayılı ilamı ile karar verilmiştir. İlam örneği ve dosya yazımız ekinde gönderilmiş olup, keyfiyet Ankara Cumhuriyet başsavcılığına duyurulmuştur.” (Diyarbakır/MA)

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