HDP ve DBP'ye yönelik operasyonlar: Onlarca gözaltı

HDP Kadıköy ilçe binasına yapılan baskın 6 saat sonra sona erdi. İlçe Eşbaşkanı Gül Demir gözaltına alınırken HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Cengiz Çicek, "HDP bu görüntüyle kriminalize edilmek isteniyor" dedi.



Polisler tarafından kapısı kırılarak arama yapılan HDP Kadıköy ilçe binasında aramalar sona erdi. 6 saat sürer aramaların ardından İlçe Eşbaşkanı Gül Demir gözaltına alındı. Bir hafta önce tahliye edilen diğer Eşbaşkan Ercan Demir hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. İstanbul İl Eşbaşkanı Cengiz Çiçek, burada yaptığı konuşmada "HDP’ye suç örgütü muamelesi yapanlar kendi suçlarını örtbas etmeye çalışıyor. HDP olmadan demokratik bir Türkiye olamaz. Bu tecrit, zulüm ve faşizan politikalarını parçalayana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

'MİLYONLAR OLUNCAYA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

"Bugün bir kez daha demokratik siyaset alanına iktidarın ve kolluk güçlerinin tahammülsüzlüğünü gördük" şeklinde konuşan Çiçek, kendilerinin de bilemedikleri gerekçelerle HDP ilçe binasının polis tarafından kuşatılarak, arama yapıldığını aktardı. HDP’nin bu görüntüyle kriminalize edilmek istendiğini vurgulayan Çiçek, “HDP bir siyasal partidir; parlamentoda temsiliyeti olan bir partidir ve bu ülkenin 3’üncü büyük partisidir. HDP’ye bu yaklaşım bir suç örgütü yaklaşımıdır ama biz bilmekteyiz ki bize suç örgütü muamelesi yapanlar kendi suçlarını örtbas etmek istemektedirler” dedi.

'HDP VARSA DEMOKRATİK TÜRKİYE VAR'

HDP olmadan demokratik bir Türkiye olmayacağını vurgulayan Çiçek, "HDP varsa, demokratik Türkiye vardır, HDP varsa aydınlık gelecek vardır. HDP sadece HDP’liler için değil; HDP bu ülkedeki tekçiliğe, homojenleştirmeye, inkar ve asimilasyona uğramış bütün toplumsal kesimlerin ve toplumsal farklılıkların varlığı, eşitliği, adaleti ve özgürlüğü için bir aradadır. HDP sadece HDP’lere lazım değil, HDP bu ülkede demokrasi isteyen bütün farklı kesimlere lazımdır. 2019 seçimleri öncesi bu vesileyle şu sözü veriyoruz: bütün tecrit, tutuklama, zulüm politikalarına karşı ant olsun ki HDP büyüyerek yoluna devam edecektir" diye konuştu.(İstanbul/MA)

İZMİR'DE 55 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir’de bugün sabah saatlerinde farklı ilçelerde gerçekleşen operasyonlarda HDP ve DBP üyesi 55 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yönetici ve üyelerine yönelik birçok ilçede operasyon düzenlendi. Merkez ilçeler dahil Menemen, Aliağa ve Kemalpaşa gibi ilçelerde sabah saatlerinde birçok eve eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. 65 kişi hakkında yakalama kararı olduğu belirtilen operasyonda 55 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonun sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek haklarında "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" iddialarıyla yapıldığı belirtildi. Gözaltına alınanların İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Gözaltına alınan kişiler arasında HDP Menemen İlçe Eş Başkanı Sadık Berkan’ın da olduğu belirtilirken isimleri öğrenilen diğer kişiler ise şöyle: Fidan Kişin, Nurali Kişin, Ufuk Kişin, Pervin Esen, Dilan Akpolat, Rezan Bozkurt, Şakir Kurt, Mustafa Doğan, Mehmet Yılmaz, Şeref Sürme, Nazmiye Erkan, Süreyya Demircan. (İzmir/EVRENSEL)

İSTANBUL'DA ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Öte yandan Mezopotamya Ajansı, İstanbul'un farklı ilçelerinde çok sayıda eve baskın düzenlendiğini duyurdu.

Gözaltına alınanların farklı ilçe emniyet müdürlüklerinde tutulduğu belirtildi. Gözaltına alınanların isimlerinin Doğan Altınışık, Feyzullah Eren, Seyithan Eren, Kadir Keklik, Selahattin Demir, Gülsüm Başkale, Serdar Oğuz ve Nihat Demir olduğu öğrenildi. Gözaltı gerekçesi ise öğrenilmedi.

14 Aralık’taki ev baskınlarında Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi Gürkan İstekli ve Hakim Peker'inde içerisinde bulunduğu 17 kişinin gözaltı işlemleri devam ediyor. 16 kişinin ne zaman adliyeye sevk edileceği ise bilinmiyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 18:27

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