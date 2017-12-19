Morrissey: Tacizcileri savunmadım, Der Spiegel çarpıttı

Taciz ve tecavüz vakalarıyla gündeme gelen isimleri savunduğu gerekçesiyle tepki çeken İngiliz Şarkıcı Morrissey, röportaj verdiği dergiyi suçladı.

Ünlü Şarkıcı Morrissey yeğeninin YouTube hesabından paylaştığı 18 dakikalık videoda, Der Spiegel'in cinsel saldırı vakalarıyla gündeme gelen Kevin Spacey ve Harvey Weinstein gibi isimler hakkında yaptığı yorumları çarpıttığını iddia etti.

Alman dergisi Der Spiegel, geçen ay Morrissey ile bir röportaj yapmış, röportajda Morrissey’in Kevin Spacey ve Harvey Weinstein’ı savunduğunu öne sürmüştü. Ünlü şarkıcı bu röportajın yayınlanmasının ardından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Der Spiegel ile yapılan röportajda Morrissey’in Spacey’nin taciz ettiği 14 yaşındaki Anthony Rapp’i suçladığı şeklinde yorumlanan bazı sözleri olmuştu. Morrissey bu konuya ilişkin “Kevin Spacey 26 yaşında, çocuk 14 yaşında. İnsan düşünüyor çocuğun ebeveynleri nerede diye. İnsan merak ediyor çocuk ne olabileceğini anlamadı mı diye. Sizi bilmem ama ben gençken hiç böyle şeyler yaşamadım” demişti.

Morrissey gizli servis tarafından “çapraz sorguya” alındığını söylediği videoda şu ifadeleri kullanıyor: “Birden cinsel tacizilere sempati duyan bir insana dönüştürüldüm. Pedofilileri hoşgören biri oldum. Tecavüzcüleri hoşgören biri oldum. Gezegende herhangi birini beni dinlemeyi bırakması için ikna edebilecek her şeyi hoşgören birine dönüştüm. Tabii bu varsayımların hiçbiri doğru değil. Ben bunlardan hiçbirini desteklemiyorum. Bunu sesimin tonundan anlayabilirsiniz zaten.”

Morrissey’in YouTube videosundaki iddialarına göre Kasım ayında çıkardığı Low in High School albümü haberlerden etkilenen düşmanları tarafından kasten zarara uğratıldı (İstanbul/DHA)

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