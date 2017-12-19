Bu kez de Maraş'ta 'kadınlara özel ulaşım aracı' uygulaması!

Bursa ve Malatya'da kadınların tepkilerine rağmen hayata geçirilen 'kadınlara özel ulaşım aracı' uygulamalarına Maraş'ta bir yenisi daha eklendi.

Daha önce Bursa’da ve Malatya’da uygulanan ve kadınların tepkiyle karşıladığı 'kadınlara özel ulaşım aracı' türevlerine bir yenisi de Maraş'ta eklendi.

Maraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından yalnızca 13 ve 22 numaralı hatlarda geçerli olacak “Kadınlara Özel Otobüs” uygulaması başlatıldı.

Toplu taşıma araçlarının ise yalnızca saat 19.00’a kadar seferlerine devam edeceği açıklandı.

'OTOBÜSLERİ AYIRARAK TACİZİ BİTİREMEZSİNİZ'

Maraşlı kadınlar Türkiye’nin her yerinde tepki gören kadınları toplumdan ayrıştırma uygulamasını Maraş’ta istemediklerini belirtti.

Kadınlara özel otobüse karşı olduğunu belirten üniversite öğrencisi Leyla Gürsel, babasıyla, erkek kardeşiyle ve arkadaşıyla özgürce otobüse binmek istediğini söyleyerek, “Böyle bir saçmalık olamaz. Otobüsleri ayırarak tacizci zihniyetini bitiremezsiniz. Otobüsleri ayırdınız diyelim otobüsten indikten sonra yine erkeklerle aynı alanlarda yaşıyoruz. Bunlar çözüm değildir. Maraş’ta bu uygulamayı istemiyoruz” dedi.

KADINLAR BU UYGULAMALARA NEDEN KARŞI?

Ekmek ve Gül, 5 maddede kadınların uygulamaya neden karşı olduğunu sıraladı. İşte o gerekçeler:

1- Kadınları “koruma” adı altında ayrımcı uygulamalara maruz bırakmak, tacizciyi değil tacize uğrayanı tecrit etmek anlamına gelir.

2- Taciz riskiyle her yerde karşı karşıya olan kadını ayrıştırmak kadınların kamusal alanları kullanımını, seyahat özgürlüğünü kısıtlamak, kadınların toplumsal alandaki varlığını “tehdit” haline getirmek anlamına gelir.

3- Pembe vagon uygulaması gibi zahmetsiz, maliyeti düşük “çözümler” dünyanın her yerinde erkek egemen iktidarın tacizi yeniden üreten eril bakış açısına uygun bir çözüm anlamına gelir. Tacizi engellemek için harcamak zorunda kalacağı zaman ve mali kaynağı elden çıkarmak istemeyen erkek egemen iktidar kısa yolu tercih ediyor. Toplumu ayrıştıran bu tür politikalar, yani kadınları izole ederek tacizi bertaraf etmeye çalışmak esasında meselenin yalnızca etrafında dolaşmak anlamına gelir.

4- Dünya örnekleri gösteriyor ki sözde pembe vagon ile “önlenen” taciz, metro çıkışı kadınların karşılaştığı tacizi pekiştiriyor. Kadınlar tartaklanıyorlar metro çıkışı. Ayrıştırmak kadınları daha fazla savunmasız bırakıyor.

5- Kadınları toplu taşımada ayırmak demek; cinsel tacizi de tetikleyen cinsiyetçi zihniyeti güçlendirmek demek. Taciz problemini kadınları ayrı vagonlara alarak değil, erkeklerin kadınlarla paylaştıkları alanlara daha fazla saygı göstermelerini sağlayacak bir eğitim ve çeşitli yaptırımlarla sağlayabilirsiniz. (HABER MERKEZİ)

5 maddede kadınlar ‘pembe otobüse’ neden karşı?

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 14:03

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