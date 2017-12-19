Emniyet Müdürlüğü, taşeron 'hacker' alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, 1.187 taşeron 'hacker' alımı için ihale açtı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, nisan ayından bu yana sürdürdüğü adli bilişim ve siber suçlarla mücadele için yeni bir eleman ihalesi açtı. İhaleye göre, alınacak 1.187 teknik personel taşeron olarak çalıştırılacak. Taşeron yasasının Meclisten geçmesi halinde kadroya alınabilecekleri belirtilen söz konusu personelle 2020 sonuna kadar çalışılacağı kaydedildi.

23 bölümde yapılacağı açıklanan ihalelerin, ilki 19 nisanda yapılmış ve 500 kişilik anlaşma yapılmış. Daha sonra haziran ayında yeni bir ihale yapıldığı ve bu 2 ihaledeki personel için 19 milyon 198 bin 296 TL ve 11 milyon 703 bin 353 TL’lik sözleşmeler imzalandığı ifade edildi.

TAŞERON ELEMANLA SİBER ORDU OLUR MU?

Emniyet'in eleman ilanı, "Siber Ordu Kuruluyor" başlıklı haberlerle duyurulsa da turk-internet.com'un iddiasına göre, taşeron elemanlar, 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında el konulan disklerdeki bilgileri çözümlemeleri için ve geçici olarak işe alınacak. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 11:19

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