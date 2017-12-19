Lakers, Kobe Bryant’ın formalarını onurlandırdı

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın 8 ve 24 numaralı formaları Los Angeles Lakers tarafından unutulmaz bir törenle emekliye ayrıldı.

NBA tarihinin en büyük yıldızlarından Kobe Bryant’ın tamamı Los Angeles Lakers’ta geçen kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formaları Staples Center’ın zengin kirişlerine çekildi.

Formaları, Golden State Warriors’a karşı oynanan maçın devre arasındaki seremonide emekliye ayrılan Kobe Bryant, “Önemli olan tüm bu formaların içindeki ruhu bir araya getirip, Lakers’ı daha ileriye taşımak” dedi.

MAGIC VE O’NEAL’DAN ‘GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ’ VURGUSU

Los Angeles Lakers’ın başkanlığını yürüten NBA efsanesi Magic Johnson tarafından “Lakers formasını giymiş en büyük isim” ifadesiyle onore edilen Bryant, “Duygularımı kelimelere dökmek çok zor. Bu büyük oyuncuları izleyerek büyüdüm ve onlardan çok şey öğrendim. Şimdi bu duvarın bir parçası olmak benim için çok şey ifade ediyor. Mirasımızın bir sonraki jenerasyonu nasıl etkileyeceği çok önemlidir. Beni buraya getiren, tavandaki o formaların üzerimdeki etkisidir” dedi.

Eski-yeni çok sayıda NBA yıldızının yanı sıra Bryant’la birlikte şampiyonluklar kazanan takım arkadaşlarından Shaquille O’Neal ve Derek Fisher da Staples Center’a gelenler arasındaydı. Bryant’la ilişkisi her zaman tartışma konusu olan O’Neal, Bryant’ın tarihe “Gelmiş geçmiş en iyi Lakers oyuncusu” olarak geçeceğini söyledi. O’Neal, Lakers’a üst üste 3 şampiyonluk getiren birliktelikleri için de “Tarihteki en iyi Lakers ikilisi” ifadesini kullandı.

8 Mİ 24 MÜ?

8 ve 24 numaralı dönemleri arasındaki farkı anlatan Bryant, “8, 24’ün hiçbir zaman sahip olamayacağı bir yeteneğe sahipti. Saç uzatmak” esprisini yaptı. Bryant, 24 numaralı döneminin fiziksel açıdan çok daha zorlu olduğunu belirterek bir tercihte bulunması gerekirse 24’ü seçeceğini söyledi. Bryant, iki oyuncu arasındaki maçı kimin kazanacağına dair yorumunda ise yaşadığı iki ciddi sakatlığa vurgu yaparak “Değişir. Eğer 8, 24’le aşil tendonunu kopardıktan sonra oynuyorsa bu 24 için sorun demektir. Eğer 24, 8’le omzunu kopardıktan sonra oynuyorsa bu 8 için problemdir” dedi.

Kobe Bryant, 2006/07’ye kadar 8, sonrasında ise 24 numaralı formayı giymişti.

20 YILLIK LAKERS KARİYERİ

Liseden direkt draft edilerek 1996’da NBA’e gelen Kobe Bryant, Los Angeles Lakers formasını 20 sezon boyunca giydi. Kariyerinde 1346 normal sezon maçına çıkan Bryant, kaydettiği 33 bin 643 sayıyla, NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncuları listesinde Kareem Abdul-Jabbar ve Karl Malone’un ardından 3. sırada yer alıyor. Kariyeri boyunca 25 sayı 5.2 ribaunt 4.7 asist ortalamaları tutturan Bryant, 5 NBA şampiyonluğu yaşadı. 18 kez All-Star, 12 kez En İyi Savunma takımlarına seçildi. 2 kez Finaller MVP’si ödülünü alan Bryant, 2007/2008 sezonunda da normal sezon MVP’si oldu.

LAKERS’IN FORMASINI EMEKLİ ETTİĞİ İSİMLER

NBA’in en köklü organizasyonlarından Los Angeles Lakers, tarihi boyunca Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Elgin Baylor, Gail Goodrich, Shaquille O’Neal, James Worthy, Jerry West, Jamal Wilkes’ın formalarını emekliye ayırdı. Aynı zamanda spiker Chich Hearn’ün ismi de bu onur tablosunda yer alıyor. (SPOR SERVİSİ)

Kayıp tünel

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 08:58

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