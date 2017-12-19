Başbakan Binali Yıldırım Bangladeş’te

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bangladeş'e giden Başbakan Binali Yıldırım, yeni yapılacak büyükelçilik binasının temelini attı.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret kapsamında Bangladeş'e gitti. Özel uçak 'ANA' ile Türkiye saatiyle 17.30'da başkent Dakka'ya ulaşan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Hazrat Shahjalal Havalimanı'nda Türkiye'nin Bangladeş Büyükelçisi Devrim Öztürk ve yetkililer tarafından karşılandı.

Başbakan Yıldırım ile birlikte Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı da Bangladeş giden heyet içinde bulunuyor.

YENİ BÜYÜKELÇİLİK BİNASININ TEMELİNİ ATTI

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın davetlisi olarak bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, Bangladeş’in başkenti Dakka’nın 33 km uzağındaki "Ulusal Şehitler Anıtı"nı gezerek şeref defterini imzaladı.

Bangladeş’i ziyaret eden yabancı devlet adamları, öncelikle Bangladeş’in 1971 yılında bağımsızlığını kazanmasından sonra inşa edilen anıtı ziyaret ettikten sonra resmi programlarını başlatıyorlar.

Başbakan Yıldırım, anıt bahçesine dostluk ağacı fidanı diktikten sonra başkentin diplomatik bölümünde yeni yapılacak Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin yeni binasının temelini attı.

Daha sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yaptırdığı Kemoterapi tedavi merkezinde de incelemeler yapan Yıldırım, Şeyh Mujibur Rahman ve ailesinin öldürüldüğü ve günümüzde müze haline getirilen evi gezdi. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 11:20

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