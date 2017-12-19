Bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 29 yaşındaki T.M.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Funda Turan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sevgilisi olduğu iddia edilen 29 yaşındaki T.M. tarafından bıçaklanan Funda Turan kaldırıldığı yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. T.M., Funda Turan'a bıçakla saldırdı. Sesleri duyan mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Turan'ı yaralı halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, mahalleliden aldığı bilgiler doğrultusunda T.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. (İzmir/DHA)

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