İzmir'deki '30 ikiz ve 1 üçüz'lü ortaokul Guinness'e aday

Buca'daki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'nda 30 ikiz ve 1 üçüz öğrenci bulunuyor. Okulun Guinness Rekorlar Kitabı’na taşınması bekleniyor.

İzmir’in Buca İlçesi’nde Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu’nda 30 ikiz ve 1 üçüz var. Bin 400 mevcutlu okulda sabahçı ve öğlenci olmak üzere eğitim alan ikiz öğrenciler, dikkatleri çekiyor. 16’sı tek yumurta ve 14’ü de çift yumurta ikizi olan öğrencilerin ödevlerini kontrol ederken de zorlanan öğretmenler, karıştırmamak için kiloları, gözlükleri, ben ve boylarından yararlanmaya çalışıyor.

Öğretmenler, özellikle tek yumurta ikizlerini sınıfın iki farklı köşesine oturtuyor. Okulda Ukraynalı ikiz kardeşler de var.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre okul, veliler tarafından ‘İkizler Okulu’ olarak anılmaya başlanırken Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu Müdür Yardımcısı Aydın Tavşancıoğlu da yaşanan bu tesadüfü Guinness Rekorlar Kitabı’na taşımak istediklerini söyledi. Tavşancıoğlu “Araştırmamızda dünyada sadece İngiltere’de aynı okulda 24 ikiz öğrenci eğitim görüyormuş ve tescillenmiş. Bizim ikiz sayımız 30 ve bir de üçüz öğrencimiz var. Okulun adını Guinness Rekorlar Kitabı’na taşıyacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)

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