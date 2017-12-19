Plastik mermiler ağır yaralanma ve ölümlere neden oluyor

İngiltere'deki araştırma, toplumsal olaylara müdahalede plastik mermi kullanımının ağır yaralanmalara ve hatta ölümlere neden olduğunu ortaya koydu.

Plastik mermi kullanımının ağır yaralanmalara ve ölümlere neden olduğu İngiltere'de yayımlanan bir araştırma ile bir kez daha ortaya çıktı. BBC Türkçe'den aktarılan haberde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede toplanan verilerin incelendiği raporda, dünya genelinde plastik mermi sonucu yaralanan her 100 kişiden 3'ünün öldüğü belirtildi.

ABD merkezli araştırmacılar, İsrail, Türkiye, Filistin, ABD, Hindistan, Kuzey İrlanda, İsviçre ve Nepal'de 1990 ile 2017 yıllarında plastik mermi müdahalesinde yaralanan, sakat kalan ve ölenlerle ilgili sağlık raporlarını inceledi.

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Araştırmaya göre bu süre zarfında yaralanan 1984 kişiden 53'ü plastik mermi sonucu öldü. Ölüm oranı %3 olarak verilirken, ağır yaralananların oranının da %71 olduğu belirtildi.

Doğrudan plastik mermi sonucu yaralananlar arasında kalıcı sakatlık teşhisi konanların oranı da %15,5.

Araştırmada, bazı yaralanmaların kasten doğrudan hedef alınma sonucu yaşanmadığı kaydediliyor.

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İnsan Hakları İçin Hekimler (Physicians for Human Rights) ile birçok sivil toplum kuruluşunu çatısında toplayan Uluslararası Medeni Özgürlükler Ağı'nın (INCLO) ortak yürüttüğü araştırma İngiltere'nin tıp dergisi British Medical Journal'da yayımlandı.

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Sağlık uzmanları, toplumsal olaylara müdahalede plastik mermi kullanımının uygun bir yöntem olmadığını ifade edip "Bulgularımız, bu tip silahların ağır yaralanmalara ve ölümlere neden olabileceğini ortaya koydu" dedi.

Raporda, plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz, tazyikli su, sonik silahlar ile elektroşok silahlarının da 'ağır yaralanmalara sebep olduğu' belirtiliyor.

Uzmanlar, gösterilere müdahalede plastik mermi kullanımına dair acil olarak uluslararası düzenleme getirilmesi çağrısında bulundu.

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Plastik mermi, 1970lerde İngiltere ordusu tarafından Kuzey İrlandalı isyancılara karşı kullanılmak üzere geliştirildi.

Güney Afrika'da da 1980li yıllarda protesto gösterilinde kullanılmaya başlandı. Daha sonra İsrail güvenlik güçleri de gösterilere müdahalede kullandı.

Plastik mermiler öldürücü olmayan, toplumsal olaylarda gösterilerde kontrolü sağlama amaçlı bir silah olarak tasarlandı ama çok sayıda ölüm ve yaralanma olayı plastik mermi kullanımı sonucu yaşanıyor. (HABERMERKEZİ)

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