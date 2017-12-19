Polonya'da MiG-29 tipi savaş uçağı düştü

Polonya'da başkent Varşova yakınlarında MiG-29 tipi bir savaş uçağının düştüğü belirtildi. (Foto: Arşiv)

Polonya'da MiG-29 tipi bir savaş uçağının, başkent Varşova yakınlarındaki Minsk Mazowiecki askeri havaalanına dönerken düştüğü bildirildi.

Sputnik'in Polonya basınından aktardığı habere göre, başkent Varşova yakınlarındaki Minsk Mazowiecki askeri havaalanına geri dönmekte olan Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı yere düştü. Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, uçak yere düşmeden önce pilotun atlamayı başardığını ve kazanın sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

RMF FM radyosunun haberine göre ise uçağın enkazı itfaiyeciler ve orman yetkilileri tarafından Minsk Mazowiecki'ye 15 kilometre uzaklıkta bulundu. (DIŞ HABERLER)

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